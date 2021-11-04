Рідкісний вихід: Джонні Депп зустрівся з Конором Макгрегором

Ірландський боєць опублікував у себе в Instagram фото із голлівудським актором. Шанувальники назвали знімок легендарним

Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп тримається в тіні після судових розглядів із колишньою дружиною Ембер Херд. Актор не оновлює профіль у Instagram а якщо і з'являється на публіці, це стає подією для фанів.

Нові фото з Конором Макгрегором саме той випадок. Зірка "Піратів Карибського моря" зустрівся з бійцем змішаних єдиноборств в одному з барів.

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Ми з Джоном Деппом насолоджуємося келихом прекрасного віскі. Дякую за доброту та гостинність по відношенню до моїх друзів та сім'ї Джонні! Справжній джентльмен, – підписав знімки Макгрегор.

Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

У коментарях підписники не приховували захоплення.

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"Дві легенди"

"Кращий актор"

"Дуже класно"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Джонні Депп скаржився на бойкот Голівуду після суду з колишньою дружиною Ембер Герд. За його словами, ставлення продюсерів до нього змінилося. Актор залишився без ролей у багатьох великих проєктах, включаючи франшизи "Пірати Карибського моря" та "Фантастичні звірі".

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