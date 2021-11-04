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Рідкісний вихід: Джонні Депп зустрівся з Конором Макгрегором

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 08:05
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Ірландський боєць опублікував у себе в Instagram фото із голлівудським актором. Шанувальники назвали знімок легендарним
Джонні Депп та Конор Макгрегор
Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп тримається в тіні після судових розглядів із колишньою дружиною Ембер Херд. Актор не оновлює профіль у Instagram а якщо і з'являється на публіці, це стає подією для фанів.

Нові фото з Конором Макгрегором саме той випадок. Зірка "Піратів Карибського моря" зустрівся з бійцем змішаних єдиноборств в одному з барів.

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Ми з Джоном Деппом насолоджуємося келихом прекрасного віскі. Дякую за доброту та гостинність по відношенню до моїх друзів та сім'ї Джонні! Справжній джентльмен, – підписав знімки Макгрегор.

Джонні Депп та Конор Макгрегор
Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп та Конор Макгрегор
Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп та Конор Макгрегор
Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Джонні Депп та Конор Макгрегор
Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Джонні Депп та Конор Макгрегор
Джонні Депп та Конор Макгрегор / Фото: Instagram

У коментарях підписники не приховували захоплення.

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  • "Дві легенди"
  • "Кращий актор"
  • "Дуже класно"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Джонні Депп скаржився на бойкот Голівуду після суду з колишньою дружиною Ембер Герд. За його словами, ставлення продюсерів до нього змінилося. Актор залишився без ролей у багатьох великих проєктах, включаючи франшизи "Пірати Карибського моря" та "Фантастичні звірі".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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