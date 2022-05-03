Росія без права голосу! Жителі РФ не зможуть обрати лідера на Євробаченні-2022

Після вторгнення російських військ на територію України представників країни усунули від участі у вокальному конкурсі "Євробачення-2022".
І якщо російські єврофани сподівалися відправити свій голос за учасника, що сподобався, з іншої країни, то і цієї можливості їх теж позбавили.
За словами організаторів пісенного конкурсу, взяти участь у голосуванні можуть лише ті країни, які будуть представлені у рамках "Євробачення-2022". Про це повідомило російське видання РІА Новини.
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Голосування під час конкурсу можливе лише у тих країнах, які беруть участь у ньому. Росія, яка не бере участі у заході, не може голосувати зі своєї території, – заявив виконавчий продюсер конкурсу Клавдіо Фазуло.
Тому тепер росіяни зможуть максимум насолодитися музикою як глядачі, і лише в тому разі, якщо в РФ не введуть чергової заборони на трансляцію конкурсу.
Нагадаємо, у Турині активно готуються до "Євробачення-2022". Kalush Orchestra вже показали нові костюми для фінального номера на першій репетиції міжнародного музичного конкурсу. "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra виступлять у першому півфіналі.
Також стало відомо, що солістка українського гурту Gо_A оголосить результати голосування від України на "Євробаченні-2022".
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