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Росія без права голосу! Жителі РФ не зможуть обрати лідера на Євробаченні-2022

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 16:37
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Росіяни втратили не тільки можливість представити свого учасника на вокальному конкурсі, а й шанс проголосувати за фаворита з іншої країни
Росія не зможе голосувати на Євробаченні-2022
Росія не зможе голосувати на Євробаченні-2022 / Фото: eurovision.tv

Після вторгнення російських військ на територію України представників країни усунули від участі у вокальному конкурсі "Євробачення-2022".

І якщо російські єврофани сподівалися відправити свій голос за учасника, що сподобався, з іншої країни, то і цієї можливості їх теж позбавили.

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За словами організаторів пісенного конкурсу, взяти участь у голосуванні можуть лише ті країни, які будуть представлені у рамках "Євробачення-2022". Про це повідомило російське видання РІА Новини.

Голосування під час конкурсу можливе лише у тих країнах, які беруть участь у ньому. Росія, яка не бере участі у заході, не може голосувати зі своєї території, – заявив виконавчий продюсер конкурсу Клавдіо Фазуло.

Тому тепер росіяни зможуть максимум насолодитися музикою як глядачі, і лише в тому разі, якщо в РФ не введуть чергової заборони на трансляцію конкурсу.

Нагадаємо, у Турині активно готуються до "Євробачення-2022". Kalush Orchestra вже показали нові костюми для фінального номера на першій репетиції міжнародного музичного конкурсу. "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra виступлять у першому півфіналі.

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Також стало відомо, що солістка українського гурту Gо_A оголосить результати голосування від України на "Євробаченні-2022".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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