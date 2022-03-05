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Російська супермодель Ірина Шейк закликала допомогти Україні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 13:00
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Російська модель до останнього притримувалася нейтральної позиції. Та згодом зірка вирішила підтримати українців, які постаждали через Путіна
Ірина Шейк закликала пожертвувати гроші на допомогу українцям
Ірина Шейк закликала пожертвувати гроші на допомогу українцям / Фото: Instagram

Багато світових селебретіс надають фінансову допомогу Україні. Так, Міла Куніс разом із Ештоном Катчером особисто збирають кошти для постраждалих. Також Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.

До підтримки України під час російської агресії приєдналась і російська супермодель Ірина Шейк, яка живе та працює в США.

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В Instagram модель повідомила, що пожертвувала кошти для допомоги українцям. Також вона закликала своїх фоловерів наслідувати її приклад.

Ні війні. Я жертвую кошти ЮНІСЕФ та Українському товариству Червоного Хреста. У моїх сторіз знайдете посилання для пожертвувань. Дайте стільки, скільки можете. Молюся за те, щоб настав мир, — написала Шейк.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через РФ. Водночас Барбра Стрейзанд заявляла, що путінська пропаганда про "денацифікацію" найбільша брехня століття. А ось акторка Гайден Панеттьєрі назвала дії Кремля абсолютеною ганьбою.

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

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Слава Україні!
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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