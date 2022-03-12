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Російський продюсер про Барських та Бадоєва: "Якби не наша країна, де б вони були зараз?"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 20:04
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Музичний продюсер Сергій Лавров розкритикував українських артистів, котрі публічно засудили росію
Російський продюсер розкритикував Макса Барських та Алана Бадоєва
Російський продюсер розкритикував Макса Барських та Алана Бадоєва / Фото: Instagram, karabas.live

Російські знаменитості, які підтримують путіна та його режим, продовжують хейтити українських артистів, які відмовилися від роботи та кар'єри в країні-агресорі.

Раніше ми писали, що Лера Кудрявцева засудила Макса Барських, який із ненавистю говорив про росію, тепер на адресу співака висловився музичний продюсер та концертний промоутер Сергій Лавров.

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Він вважає, що Макс Барських завдячує популярністю виключно росії, і що без російських слухачів українець не досяг би таких вершин.

Той самий Макс Барських. Те, що він зараз говорить про росію, — кошмар. Він взагалі нікому не потрібен у Європі. Якби не наша країна, якби не визнання в росії, де б він зараз був? Адже він і в Україні став популярним через росію. Мозки треба включати, – висловився Лавров.

Макс Барських відмовився виступати у Росії
Макс Барських відмовився виступати у Росії / Фото: пресслужба

Продюсер також згадав і Алана Бадоєва. Про кліпмейкера Сергій Лавров думає те саме, що і про Барських:

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Продюсер Барських — Алан Бадоєв теж ганьбить нашу країну. Шановний Алане, хочеться запитати: "А основні гроші ти де заробив?". Так, твої кліпи талановиті. Але ж по 50 тисяч євро за кліп, по 100 тисяч євро за кліп хто тобі платив? Твої українці? У них немає грошей і не було ніколи. Тобі приносили такі доходи наші російські зірки, які заробляли гроші у нашій країні. Ти заробив ім'я чому? Тому що твої кліпи показували на російському телебаченні. Ти заробив ім'я, ти заробив гроші, ти заробив решту.

Нагадаємо, що Макс Барських заборонив використовувати свою музику на території росії. Також днями Макса Барських та інших українських музикантів внесли до чорного списку одного з російських музканалів.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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