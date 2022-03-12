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Российский продюсер о Барских и Бадоеве: "Если бы не наша страна, где бы они были сейчас?"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 20:04
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Музыкальный продюсер Сергей Лавров раскритиковал украинских артистов, которые публично осудили россиию
Российский продюсер раскритиковал Макса Барских и Алана Бадоева
Российский продюсер раскритиковал Макса Барских и Алана Бадоева / Фото: Instagram, karabas.live

Российские знаменитости, поддерживающие путина и его режим, продолжают хейтить украинских артистов, отказавшихся от работы и карьеры в стране-агрессоре.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева осудила Макса Барских, который c ненавистью говорил о россии, теперь в адрес певца высказался музыкальный продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров.

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Он считает, что Макс Барских обязан популярностью исключительно россии, и что без российских слушателей украинец не добился бы таких вершин.

Тот же Макс Барских. То, что он сейчас говорит о россии, — кошмар. Он вообще никому не нужен в Европе. Если бы не наша страна, если бы не признание в россии, где бы он сейчас был? Он ведь и на Украине стал популярен через россию. Мозги-то надо включать, – высказался Лавров.

Макс Барских отказался выступать в россии
Макс Барских отказался выступать в россии / Фото: пресс-служба

Продюсер также упомянул и Алана Бадоева. О клипмейкере Сергей Лавров думает то же, что и о Максе:

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Продюсер Барских — Алан Бадоев тоже поносит нашу страну. Уважаемый Алан, хочется спросить: "А основные деньги ты где заработал?". Да, твои клипы талантливы. Но по 50 тысяч евро за клип, по 100 тысяч евро за клип кто тебе платил? Твои украинцы? У них денег нет и не было никогда. Тебе приносили такие доходы наши российские звезды, которые зарабатывали деньги в нашей стране. Ты заработал имя почему? Потому что твои клипы показывали на российском телевидении. Ты заработал имя, ты заработал деньги, ты заработал все остальное.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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