З Сарою Джесікою Паркер стався несподіваний курйоз на червоній доріжці

На довгоочікуваній прем'єрі продовження серіалу "Секс у великому місті" у всесвітньо відомої актриси порвався один із аксесуарів

На прем'єрі серіалу з Сарою стався конфуз / Фото: Getty Images

У Нью-Йорку відбулася презентація серіалу "Історія продовжується". Картина розповідає про події, що трапилися з героїнями після фіналу легендарного "Сексу у великому місті".

Головна акторка картини Сара Джессіка Паркер, яка відповіла на критику зморшок та сивого волосся, з'явилася на заході у неймовірному вбранні. Але виявилося, що у образі не вистачало однієї важливої деталі, яку зірка втратила по дорозі на червону доріжку.

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Папараці зняли кумедний інцидент, який стався за лаштунками, – у сумочки Паркер відірвалися ручки, і вона впала прямо на асфальт. Судячи з виразу обличчя, акторку здивував такий куйроз. Схоже, полагодити аксесуар не вдалося, адже перед фотографами Сара позувала вже без нього.

Сара Джессіка Паркер потрапила у курйозну ситуацію / Фото: Getty Images

Зламаний ремінець сумочки не затьмарив вечір Сари, оскільки потім зірка весь час усміхалася і жартувала разом зі своїми колегами по фільму та рідними – чоловіком Меттю Бродеріком та 19-річним сином Джеймсом, які прийшли її підтримати.

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Сара позувала на червоній доріжці зі своїми рідними / Фото: Getty Images

Окрім виконавиці головної ролі, прем'єру проєкту відвідали інші знаменитості, які раніше вже знімалися в "Сексі у великому місті": Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот. В акторському складі з'явилися також нові обличчя – Ніколь Арі Паркер та Саріта Чоудхурі.

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