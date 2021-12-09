Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Зоря - Буде-Глімт: онлайн 💡 Заборона пакетів 🎄 Новий рік 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Трінчер

Курйоз із Сарою

Фотошоп Чехової

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

З Сарою Джесікою Паркер стався несподіваний курйоз на червоній доріжці

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 18:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На довгоочікуваній прем'єрі продовження серіалу "Секс у великому місті" у всесвітньо відомої актриси порвався один із аксесуарів
На прем'єрі серіалу з Сарою стався конфуз
На прем'єрі серіалу з Сарою стався конфуз / Фото: Getty Images

У Нью-Йорку відбулася презентація серіалу "Історія продовжується". Картина розповідає про події, що трапилися з героїнями після фіналу легендарного "Сексу у великому місті".

Головна акторка картини Сара Джессіка Паркер, яка відповіла на критику зморшок та сивого волосся, з'явилася на заході у неймовірному вбранні. Але виявилося, що у образі не вистачало однієї важливої деталі, яку зірка втратила по дорозі на червону доріжку.

Реклама

Папараці зняли кумедний інцидент, який стався за лаштунками, – у сумочки Паркер відірвалися ручки, і вона впала прямо на асфальт. Судячи з виразу обличчя, акторку здивував такий куйроз. Схоже, полагодити аксесуар не вдалося, адже перед фотографами Сара позувала вже без нього.

Сара Джессіка Паркер потрапила у курйозну ситуацію
Сара Джессіка Паркер потрапила у курйозну ситуацію / Фото: Getty Images

Зламаний ремінець сумочки не затьмарив вечір Сари, оскільки потім зірка весь час усміхалася і жартувала разом зі своїми колегами по фільму та рідними – чоловіком Меттю Бродеріком та 19-річним сином Джеймсом, які прийшли її підтримати.

Реклама

Сара позувала на червоній доріжці зі своїми рідними
Сара позувала на червоній доріжці зі своїми рідними / Фото: Getty Images

Окрім виконавиці головної ролі, прем'єру проєкту відвідали інші знаменитості, які раніше вже знімалися в "Сексі у великому місті": Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот. В акторському складі з'явилися також нові обличчя – Ніколь Арі Паркер та Саріта Чоудхурі.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти