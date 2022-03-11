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Сім'я покійного Тома Хаоса з "Отпетых мошенников" назвала імена винних у його самогубстві

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 20:23
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50-річний артист наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку...
Рідні співака назвали причетних поіменно
Рідні співака назвали причетних поіменно / Фото: открытые источники

Вчора ми писали про те, що екс-соліст гурту "Відчайдушні шахраї" покінчив життя самогубством. Сьогодні з'явилася інформація від рідних покійного: вони назвали винних у його смерті.

На сторінці в інстаграм Тома Хаоса (В'ячеслав Зінуров – справжнє ім'я артиста – прим.ред.) його сім'я опублікувала звернення, поіменно назвавши всіх, кого вони звинувачують у самогубстві екс-соліста "Отпетых мошенников".

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скриншот з інстаграм Тома Хаоса

Незабаром буде названо офіційну причину смерті артиста. Чи буде притягнуто до відповідальності названих сім'єю осіб, невідомо.

скриншот з інстаграм Тома Хаоса

Нагадаємо, Том Хаос став відомий як соліст популярного гурту "Отпетые мошенники", який був заснований у 1996 році. Її учасниками були Том Хаос, Сергій Аморалов та Гарік Богомазов, а продюсером виступав легендарний Євген Орлов. Том Хаос залишив колектив у серпні 2021 року через фінансові розбіжності. За його словами, Сергій Аморалов обманював його та заборгував велику суму – приховував значну частину гонорарів за виступи.

Сьогодні стало відомо про те, що помер Рустам Ібрагімбеков – сценарист "Білого сонця пустелі" та драматург.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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