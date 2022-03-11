Сім'я покійного Тома Хаоса з "Отпетых мошенников" назвала імена винних у його самогубстві

50-річний артист наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку...

Рідні співака назвали причетних поіменно / Фото: открытые источники

Вчора ми писали про те, що екс-соліст гурту "Відчайдушні шахраї" покінчив життя самогубством. Сьогодні з'явилася інформація від рідних покійного: вони назвали винних у його смерті.

На сторінці в інстаграм Тома Хаоса (В'ячеслав Зінуров – справжнє ім'я артиста – прим.ред.) його сім'я опублікувала звернення, поіменно назвавши всіх, кого вони звинувачують у самогубстві екс-соліста "Отпетых мошенников".

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скриншот з інстаграм Тома Хаоса

Незабаром буде названо офіційну причину смерті артиста. Чи буде притягнуто до відповідальності названих сім'єю осіб, невідомо.

скриншот з інстаграм Тома Хаоса

Нагадаємо, Том Хаос став відомий як соліст популярного гурту "Отпетые мошенники", який був заснований у 1996 році. Її учасниками були Том Хаос, Сергій Аморалов та Гарік Богомазов, а продюсером виступав легендарний Євген Орлов. Том Хаос залишив колектив у серпні 2021 року через фінансові розбіжності. За його словами, Сергій Аморалов обманював його та заборгував велику суму – приховував значну частину гонорарів за виступи.

Сьогодні стало відомо про те, що помер Рустам Ібрагімбеков – сценарист "Білого сонця пустелі" та драматург.