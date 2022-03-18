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Сергій Сосєдов придумав витончене покарання Пугачовій та Галкіну, які залишили РФ та мають антивоєнну позицію

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18 березня, 16:18
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Критик вкотре взявся за Аллу Пугачову та її чоловіка, даючи коментарі ЗМІ
Критик знову взявся за родину "улюбленої" артистки
Критик знову взявся за родину "улюбленої" артистки / Фото: открытые источники

Ні для кого не секрет, що критик Сергій Сосєдов, який багато років працював в Україні, небайдужий до Алли Пугачової. Він використовує будь-яку нагоду, щоб попіаритися на її імені або її сім'ї. Тепер Сосєдов – один із тих, хто критикує сім'ю Примадонни за те, що вона виїхала з РФ.

Раніше Сергій Сосєдов казав, що варто "націоналізувати" особняк пари в селі Грязі. Тепер же гострий на язик журналіст, який активно засуджує зірок за їхню проукраїнську та антивоєнну позицію, вигадав покарання для Галкіна, Ахеджакової та інших, хто не боїться висловлюватися, незважаючи ні на що.

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Сосєдов знову причепився до пари

Видання BLITZ наводить слова Сергія Сосєдова. На його думку, не варто артистів позбавляти всіх звань, регалій та держнагород через їхні гучні заяви. Він має більш витончену пропозицію.

Ні, звань не треба позбавляти. Звання даються за конкретні досягнення, не авансом, а за фактом заслуг. Потрібно просто ставити на місце людей, щоб вони знали свою нішу та розуміли, що можна робити і що не можна.

Що він розумів під "ставити на місце" – неясно, але оскільки за правду в РФ вже порушують кримінальні справи, це може означати і арешт, і щось навіть гірше. Від кривавого путінського режиму можна чекати чого завгодно.

Нагадаємо, Максим Галкін один із перших прокоментував вторгнення Росії в Україну, хоча багато росіян розкритикували шоумена за його позицію.

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