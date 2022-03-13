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Сосєдов запропонував "вигнати" Пугачову та Галкіна з їхнього замку і "націоналізувати" його

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 11:57
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Після чуток про від'їзд зіркової пари з Росії, їхній замок "не дає спокою" багатьом
Сосєдов підтримав пропозицію викупу замку Галкіна та Пугачової.
Сосєдов підтримав пропозицію викупу замку Галкіна та Пугачової. / Фото: скріншот, Instagram

Після вторгнення РФ в Україну з'явилась інформація, що Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми назавжди покинули Росію. Хоч подружжя ці плітки ніяк не коментують.

Пізніше випливла нова інформація, мов зіркова пара вирішує продати свій розкішний замок у селі Грязь. На цю звістку одразу відреагував екс-продюсер гурту "Ласковий травень" Андрій Разін. Саме він і запропонував Галкіну укласти угоду та перетворити їхній маєток на притулок для дітей-сиріт.

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Таку ініціативу також підтримав музичний критик Сергій Сосєдов. Він виступає за викуп замку та навіть націоналізації особняка, повідосляє "Teleprogramma.pro".

На думку Сосєдова, "мати таке розкішне житло недозволено" і краще "передати його нещасним та знедоленим дітям".

Я би цей замок експропріював. Перетворив би його на дитячий інтернат або дитячий будинок. Вигнав би звідти Пугачову та Галкіна і влаштував нещасних та знедолених дітей. Такий величезний замок двом людям не потрібен, – сказав критик.

Зазначимо, що раніше музичний критик захоплювався талантом Алли Борисівни. Але в останні кілька років все частіше став критикувати і Примадонну, і її чоловіка за "недозволену розкіш". Ймовірно, Сосєдов заздрить парі і вирішив на цьому піаритись.

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Нагадаємо, що Алла Пугачова потрапила до чорного списку музичного каналу Росії разом із Максом Барським, NK та Лободою.

Максим Галкін один із перших прокоментував вторгнення Росії в Україну, хоча багато росіян розкритикували шоумена за його позицію.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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