"Йшли б ви на ***": Лоліта гостро відреагувала на пропозицію пройти лікування від залежності

Наразі виконавиця перебуває на відпочинку, але навіть там не забуває відповідати на повідомлення шанувальників і в Instagram. Один із них звернувся до співачки з пропозицією пройти лікування

Лоліті запропонували пройти лікування / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лоліта Мілявська, яка не так дано здивувала шанувальників стрункою фігурою , вирушила на відпочинок в Ізраїль Звідти співачка поділилася відеозверненням до одного зі своїх фоловерів, який запропонував їй полікувати ментальне здоров'я.

Російська виконавиця опублікувала відео на своїй сторінці у Instagram. На ньому Лоліта розповіла, що чоловік, представившись представником європейської клініки, запросив її пройти курс реабілітації та позбутися залежності в їхній медзакладі.

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У нас великий досвід у терапії складних випадків, пов'язаних із алкогольною, нікотиновою залежністю, наркоманією, сексуальною залежністю..., – процитувала отримане повідомлення Мілявська.

Виконавиця явно була здивована такою пропозицією, але не розгубилася та вирішила відповісти "представнику клініки" публічно. Виразів Лоліта не соромилася.

Дорогий мужик, я із задоволенням залишаю собі і сексуальну залежність також. А взагалі хочеться сказати, чи йшли б ви нах** з такими пропозиціями! – відповіла Мілявська.

Нагадаємо, що раніше співачка сама розповіла про те, що мала проблеми із психічним здоров'ям. Лоліта Мілявська зізналася, що тривалий час страждала від постійних панічних атак .