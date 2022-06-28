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Шон Пенн завітав на Банкову. Що сказав кінозірці Володимир Зеленський?

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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28 червня, 17:04
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Це вже третій візит голлівудського актора та режисера в столицю. Як прошла його зустріч з президентом України – читайте далі в матеріалі
Шон Пенн знову зустрівся з Володимиром Зеленським
Шон Пенн знову зустрівся з Володимиром Зеленським

Сотні зарубіжних знаменитостей підтримують нашу країну у війни з окупантами і словом, і ділом. Нещодавно в Україну приїздив посол доброї волі ООН, американський актор Бен Стіллер. Зірка встиг відвідати Львів, Київську область та зустрітися з Володимиром Зеленським в Офісі президента.

Цього разу на Банкову приїхав колега Стіллера, 61-річний актор та режисер Шон Пенн. Відео зустрічі у своєму Instagram опублікував Володимир Зеленський.

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Для Шона Пенна це вже не перша зустріч з Зеленським. Особисте знайомство лідера України та актора відбулося за день до повномасштабного нападу Росії. За словами Пенна, тоді він був вражений Зеленським як лідером країни.

Попередня зустріч Шона Пенна з Володимиром Зеленським. Скриншот Instagram/zelenskiy_official

Цього разу Шон та його знімальна группа поділилися з президентом враженнями візиту до Бучі та Ірпеня. Вони на власні очі побачили наслідки жорстокості окупаційних військ. І мовчати про це не збираються.

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Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей! – написав в своєму Instagram Володимир Зеленський.

Знімати документальний фільм про війну в Україні Щон Пенн розпочав минулого року. В інтерв’ю американським ЗМІ він пояснив, навіщо це робить.

Я точно знаю, що ми маємо інвестувати все, що в нас є, щоб підтримати український народ, підтримати президента Зеленського. Інакше я не впевнений, що у нас залишиться пам'ять про Америку, якою ми мріємо стати, – закликав своїх співвітчизників Пенн.

Раніше ми розповідали, що голлівудська зірка залишився б довше в Україні, якби у нього в руках була гвинтівка.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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