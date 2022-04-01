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Шон Пенн у Львові знову висловив підтримку Володимиру Зеленському

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 00:12
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Голлівудський актор все ще перебуває у Львові зі своєю благодійною організацією та продовжує підтримувати народ України та нашого президента
Шон Пенн знову підтримав Володимира Зеленського
Шон Пенн знову підтримав Володимира Зеленського / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше актор і режисер Шон Пенн приїхав до Львова , щоб надавати допомогу біженцям із різних регіонів України.

Разом зі своєю благодійною організацією CORE зірка Голлівуду допомагає з технічною та гуманітарною допомогою українцям.

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Водночас Пенн продовжує захоплюватися та підтримувати президента України Володимира Зеленського, заради якого актор пригрозив розплавити свою статуетку на премію "Оскар".

У своєму Instagram -аккаунте Пенн поділився невеликим відео зі Львова У кадрі також з'явився телевізор під час промови Зеленського.

Скріншот

У Львові минулого понеділка з ангелом-охоронцем усіх демократичних мрійників на моєму плечі, підписав відео Шон Пенн.

Нагадаємо, що напередодні війни голлівудський актор зустрічався президентом України. На момент вторгнення російських окупантів Шон Пенн був в Україні, де знімав свій документальний фільм.

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Після знайомства з Володимиром Зеленським Пенн висловив величезне захоплення та повагу до українського президента .

Також Шон Пенн активно допомагає українським біженцям , які опинилися в Польщі.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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