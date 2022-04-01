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Шон Пенн во Львове снова выразил поддержку Владимиру Зеленскому

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 00:12
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Голливудский актер все еще находится во Львове со своей благотворительной организацией и продолжает поддерживать народ Украины и нашего президента
Шон Пенн снова поддержал Владимира Зеленского
Шон Пенн снова поддержал Владимира Зеленского / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее актер и режиссер Шон Пенн приехал во Львов, чтобы оказывать помощь беженцам из разных регионов Украины.

Вместе со своей благотворительной организацией CORE звезда Голливуда помогает с технической и гуманитарной помощью украинцам.

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Вместе с тем, Пенн продолжает восхищаться и поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, ради которого актер пригрозил расплавить свою статуэтку на премии "Оскар".

В своем Instagram-аккаунте Пенн поделился небольшим видео из Львова. В кадре также появился телевизор во время речи Зеленского.

Скриншот

Во Львове в минувший понедельник с ангелом-хранителем всех демократических мечтателей на моем плече, подписал видео Шон Пенн.

Напомним, накануне войны голливудский актер встречался президентом Украины. На момент вторжения российских оккупантов Шон Пенн находился в Украине, где снимал свой документальный фильм.

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После знакомства с Владимиром Зеленским Пенн выразил огромное восхищение и уважение украинскому президенту.

Также Шон Пенн активно помогает украинским беженцам, которые оказались в Польше.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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