Шуфутинського не пустять в Україну із концертами. СБУ розглядатиме відповідне звернення

Російський шансоньє, який неодноразово виступав на тимчасово окупованій території Криму, запланував концерт у Києві навесні. Втім, цей захід опинився під загрозою

Шуфутинського можуть не пустити до України з концертами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сольний концерт Михайла Шуфутинського "За милих Дам, або через 30 років" заплановано на 8 березня 2022 року в київському Палаці спорту. Однак він може не відбутись. Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що звернувся до СБУ з проханням розглянути заборону на в'їзд в Україну російському виконавцю.

Шуфутинський, який неодноразово виступав в окупованому Криму, проанонсував свій концерт у Києві 8 березня 2022 року. Тому я звернувся до СБУ, – пояснив Гончаренко.

Політик звернувся до Служби безпеки України з питаннями:

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чи заборонено зараз Шуфутинському в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму;

якщо в'їзд не заборонено, чи планує СБУ розглядати це питання і в який термін, а якщо ні, то чому.

Депутатське звернення щодо заборони на в'їзд в Україну Михайлу Шуфутинському. / Фото: alexeygoncharenko

Депутатське звернення щодо заборони на в'їзд в Україну Михайлу Шуфутинському. / Фото: alexeygoncharenko

У депутатському звернені повідомляється, що шансоньє активно виступає у Криму з 2014 року. Низка концертів Шуфутинського пройшли, зокрема у Ялті, Сімферополі та Севастополі.

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Сам Шуфутинський раніше заявляв, що його не лякає можлива заборона на в'їзд до України. Артист не вважає, що його концерти в окупованому Криму є протизаконними. За його словами, він "має право виступати там, де на нього чекають шанувальники".

Втім, у 2017 році артист потрапив в базу "Миротворець" саме через багаторазове відвідування Криму. Сам співак зовсім не був засмучений. На його думку, це нічого не означає.

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