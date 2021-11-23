Шуфутинского не пустят в Украину с концертами. СБУ будет рассматривать соответствующее обращение

Российский шансонье, который неоднократно выступал на временно оккупированной территории Крыма, запланировал концерт в Киеве весной. Впрочем, это мероприятие оказалось под угрозой

Шуфутинского могут не пустить в Украину с концертами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сольный концерт Михаила Шуфутинского "За милых Дам, или через 30 лет" запланировано на 8 марта 2022 года в киевском Дворце спорта. Однако он может не состояться. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в СБУ с просьбой рассмотреть запрет на въезд в Украину российскому исполнителю.

Неоднократно выступавший в оккупированном Крыму Шуфутинский проанонсировал свой концерт в Киеве 8 марта 2022 года. Поэтому я обратился в СБУ, – объяснил Гончаренко.

Политик обратился в Службу безопасности Украины по вопросам:

Реклама

запрещен ли сейчас Шуфутинскому въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма;

если въезд не запрещен, планирует ли СБУ рассматривать этот вопрос и в какой срок, а если нет, то почему.

Депутатское обращение о запрете на въезд в Украину Михаилу Шуфутинскому. / Фото: alexeygoncharenko

Депутатское обращение о запрете на въезд в Украину Михаилу Шуфутинскому. / Фото: alexeygoncharenko

В депутатском обращении сообщается, что шансонье активно выступает в Крыму с 2014 года. Ряд концертов Шуфутинского прошли в Ялте, Симферополе, Севастополе и в других городах.

Реклама

Сам Шуфутинский ранее заявлял, что его не пугает возможный запрет на въезд в Украину. Артист не считает, что его концерты в оккупированном Крыму являются незаконными. По его словам, он "вправе выступать там, где его ждут поклонники".

Впрочем, в 2017 году артист попал в базу "Миротворец" именно из-за многократного посещения Крыма. Сам певец совсем не был расстроен. По его мнению, это ничего не значит.

Читайте также:

Реклама