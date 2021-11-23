Шуфутинского не пустят в Украину с концертами. СБУ будет рассматривать соответствующее обращение

Сольный концерт Михаила Шуфутинского "За милых Дам, или через 30 лет" запланировано на 8 марта 2022 года в киевском Дворце спорта. Однако он может не состояться. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в СБУ с просьбой рассмотреть запрет на въезд в Украину российскому исполнителю.
Неоднократно выступавший в оккупированном Крыму Шуфутинский проанонсировал свой концерт в Киеве 8 марта 2022 года. Поэтому я обратился в СБУ, – объяснил Гончаренко.
Политик обратился в Службу безопасности Украины по вопросам:
- запрещен ли сейчас Шуфутинскому въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма;
- если въезд не запрещен, планирует ли СБУ рассматривать этот вопрос и в какой срок, а если нет, то почему.
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В депутатском обращении сообщается, что шансонье активно выступает в Крыму с 2014 года. Ряд концертов Шуфутинского прошли в Ялте, Симферополе, Севастополе и в других городах.
Сам Шуфутинский ранее заявлял, что его не пугает возможный запрет на въезд в Украину. Артист не считает, что его концерты в оккупированном Крыму являются незаконными. По его словам, он "вправе выступать там, где его ждут поклонники".
Впрочем, в 2017 году артист попал в базу "Миротворец" именно из-за многократного посещения Крыма. Сам певец совсем не был расстроен. По его мнению, это ничего не значит.
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