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Шуфутинского не пустят в Украину с концертами. СБУ будет рассматривать соответствующее обращение

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 17:07
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Российский шансонье, который неоднократно выступал на временно оккупированной территории Крыма, запланировал концерт в Киеве весной. Впрочем, это мероприятие оказалось под угрозой
Шуфутинского могут не пустить в Украину с концертами.
Шуфутинского могут не пустить в Украину с концертами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сольный концерт Михаила Шуфутинского "За милых Дам, или через 30 лет" запланировано на 8 марта 2022 года в киевском Дворце спорта. Однако он может не состояться. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в СБУ с просьбой рассмотреть запрет на въезд в Украину российскому исполнителю.

Неоднократно выступавший в оккупированном Крыму Шуфутинский проанонсировал свой концерт в Киеве 8 марта 2022 года. Поэтому я обратился в СБУ, – объяснил Гончаренко.

Политик обратился в Службу безопасности Украины по вопросам:

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  • запрещен ли сейчас Шуфутинскому въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма;
  • если въезд не запрещен, планирует ли СБУ рассматривать этот вопрос и в какой срок, а если нет, то почему.

Депутатское обращение о запрете на въезд в Украину Михаилу Шуфутинскому.
Депутатское обращение о запрете на въезд в Украину Михаилу Шуфутинскому. / Фото: alexeygoncharenko

Депутатское обращение о запрете на въезд в Украину Михаилу Шуфутинскому.
Депутатское обращение о запрете на въезд в Украину Михаилу Шуфутинскому. / Фото: alexeygoncharenko

В депутатском обращении сообщается, что шансонье активно выступает в Крыму с 2014 года. Ряд концертов Шуфутинского прошли в Ялте, Симферополе, Севастополе и в других городах.

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Сам Шуфутинский ранее заявлял, что его не пугает возможный запрет на въезд в Украину. Артист не считает, что его концерты в оккупированном Крыму являются незаконными. По его словам, он "вправе выступать там, где его ждут поклонники".

Впрочем, в 2017 году артист попал в базу "Миротворец" именно из-за многократного посещения Крыма. Сам певец совсем не был расстроен. По его мнению, это ничего не значит.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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