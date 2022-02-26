"Сімпсони" підтримали Україну: вся сім'я взяла до рук синьо-жовті прапори

Війна Кремля проти Україні не обходить нікого стороною. Усі селебретіс висловлюють свою стурбованість та підтримують український народ. На захист нашой країни також стали і творці "Сімпсонів".
У Twitter популярного американського анімаційного серіалу "Сімпсони" опублікували зображення на підтримку України.
На картинці головні герої мультсеріалу тримають синьо-жовті прапори та мають схвильований вигляд.
Далі по темі
#TheSimpsons#Simpsons#Ukrainepic.twitter.com/aWvgTUGJKP— The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2022
Багато фоловерів у коментарях під дописом назвали такий крок зворушливою демонстрацією солідарності:
- Раша, вам пе*да, кончані нацисти.
- Мир.
Хто ще підтримав Україні:
Режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування". Мадонна закликала допомогти Україні. Також Арнольд Шварценеггер сказав, що на боці України.