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"Сімпсони" підтримали Україну: вся сім'я взяла до рук синьо-жовті прапори

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 09:50
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Весь світ надалі закликає Путіна припинити війну в Україні. Також до цього долучились творці популярного мультсеріалу
Творці мультсеріалу "Сімпсони" підтримали Україну.
Творці мультсеріалу "Сімпсони" підтримали Україну. / Фото: Twitter

Війна Кремля проти Україні не обходить нікого стороною. Усі селебретіс висловлюють свою стурбованість та підтримують український народ. На захист нашой країни також стали і творці "Сімпсонів".

У Twitter популярного американського анімаційного серіалу "Сімпсони" опублікували зображення на підтримку України.

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На картинці головні герої мультсеріалу тримають синьо-жовті прапори та мають схвильований вигляд.

Багато фоловерів у коментарях під дописом назвали такий крок зворушливою демонстрацією солідарності:

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  • Раша, вам пе*да, кончані нацисти.
  • Мир.
Скріншот Twitter

Хто ще підтримав Україні:

Режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування". Мадонна закликала допомогти Україні. Також Арнольд Шварценеггер сказав, що на боці України.

Анастасія Рогожінська
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