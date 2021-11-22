Скарлет Йоганссон – 37! Згадуємо найгарячіші ролі секс-символу Голлівуду

Сьогодні одна з найяскравіших акторок у світі Скарлетт Йоганссон, яка стала мамою вдруге, відзначає 37-річчя. Зірка неодноразово потрапляла у списки головних секс-символів світу. Тож "Сьогодні" вирішили зібрати найгарячіші її образи.
Фанати Всесвіту Marvel знають Скарлетт як Наташу Романофф, любителі класичного голлівудського кіно – за фільмами Вуді Аллена та Софії Копполи, прихильники фантастики – з " Привид в обладунках" і це далеко не все.
18 років тому Йохансон зіграла у фільмі "Дівчина з перловою сережкою". Її персонаж – Грит, служниця голландського живописця Яна Вермеєра. За цю роль акторка перемогла в номінації "Найкраща акторка в драмі" на "Золотому глобусі".
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У другій половині 2000-х зірка Голлівуду співпрацювала з багатьма відомими режисерами. Серед них — Крістофер Нолан, Майкл Бей і Вуді Аллен. В останнього вона зіграла аж у трьох фільмах: "Матч-пойнт", "Сенсація" та "Вікі Крістіна Барселона".
Цікаво, що сам Аллен називав Скарлетт своєю музою. Тож не дивно, що ходили чутки нібито режисер написав сценарій "Сенсації" спеціально для акторки.
У всіх трьох кінострічках знаменитсіть виглядала спокусливо та сексуально і для цього їй навіть не доводилось роздягатись, як роблять це інші актори.
У 2010 році актора з'явилася у фільмі "Залізна людина 2" режисера Джона Фавро. Відзначимо, тоді Скарлетт вперше з'явилася у образі Чорної Вдови (Наташі Романофф).
Як відомо, Йогансон понад десять років присвятила одній ролі та кіно всесвіту Marvel і не помилилась – багато фанів полюбили акторку саме за супергеройську роль.
Востаннє Скарлет з'явилася в образі Чорної вдови у фільмі "Чорна вдова", який вийшов у 2021 році.
Ще одна супергероїня у виконанні Йоханссон – майор Світу Кілліан у фільмі "Привид у обладунках".
З'явилась Скралетт в облягаючому білому костюмі у фільмі "Острів".
Цікавий факт: після виходу стрічки режисера Майкла Бея розкритикували за "надто цнотливу" постільну сцену Скарлет з актором Еваном Макгрегором. Сама ж акторка потім зізнавалась, що була не проти роздягтися, однак творець фільму не дозволив через вікове обмеження.
Окрім того, Скарлетт потішила своїх фанів ролями у стрічках "Престиж", "Хай живе Цезар!" ну і звісно ж "Люсі".
Йогансон також озвучує мультфільми – її голосом говорять герої проєктів "Губка Боб — квадратні штани" та "Робоцип".
Скоро ми знову зможемо побачити знаменитість у новому образі. Зараз Скарлетт знімається у фільмі Уеса Андерсона "Астероїдне місто".
Отож ми бачимо, що зірка у будь-яких стрічках виглядає сексуально і кожен образ Скарлетт безперечно запам'ятовується. Тепер з радістю чекаємо на новий вихід знаменитості.
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