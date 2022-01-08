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Забагато олів'є? Леонардо Ді Капріо шокував своєю формою після свят

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 січня, 12:54
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Щойно голлівудський красунчик вийшов у світ – він одразу ж став в епіцентрі обговорень, і не лише через зайві кілограми
Леонардо Ді Капріо набрав зайві кілограми після новорічний свят.
Леонардо Ді Капріо набрав зайві кілограми після новорічний свят. / Фото: Getty Images, kino_diary

У період зимових свят Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль в фільмі "Не дивіться вгору", вирішив поїхати відпочивати зі своєю дівчиною, моделю з Аргентини Камілою Морроне на острів Сен-Бартелемі.

Однак втекти від папараці зірковій парочці не вдалось – їх "спіймали" під час романтичних ігор у морі

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Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне зустрычаэться вже близько п'яти років.
Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне зустрычаэться вже близько п'яти років. / Фото: kino_diary

Також окремо вдалось сфотографувати і Лео у повний зріст. Напевно, фани очікували побачити м'язистого накаченого красеня, але щось пішло не так. Схоже, що новорічні страви дуже смакували акторові і у нього неочікувано з'явились складки та кругленький живіт

Леонардо Ді Капріо відпочиває на острові.
Леонардо Ді Капріо відпочиває на острові. / Фото: kino_diary

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У Instagram користувачі не змогли пройти повз та наголосили, що Ді Капріо добряче поправився. Деякі ж підозрюють, що артист навмисно набрав вагу для нового фільму:

  • Лео такий милий пухляш.
  • Жиру – бій, Лео.
  • Може набрав вагу для фільму?
  • Морський тюлень.
  • Той, хто ніколи не парився за фігуру.
Скріншот instagram/kino_diary

Та на цьому критика зірки "Титаніка" не закінчилась. Лео вкотре дорікають, що він крутить романи з занадто молодими дівчатами! Зазначимо, що в США велика різниця у віці у пари – це непристойно і американці завжди намагаються будувати стосунки з однолітками. Тому такі романтичні витівки Ді Капріо не до вподоби суспільству.

Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне.
Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне. / Фото: kino_diary

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До слова, 47-річний Лео вже близько п'яти років зустрічається з 24-річною Камілою. Їхня різниця у віці – 23 роки! Фани не лише шоковані різницею у віці, а й досить тривалими стосунками актора, адже його попередні інтрижки завжди тривали не довго.

Втім, незважаючи на те, що Лео та Каміла вже так довго зустрічаються, офіційного виходу на червоній доріжці у пари так і не було.

Що відомо про кохану Ді Капріо

Камілла Моронне – успішна модель та блогерша. Також вона починає будувати кар'єру у кіносвіті. Серед її зіркових друзів є Кайлі та Кендал Дженнер, Белла Хадід – разом вони подорожують світом та відвідують світські заходи.

Зазначимо, що торік Леонарду Ді Капріо виповнилося 47 рік. Ми зібрали топ-мемів про актора.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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