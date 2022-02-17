Смерть Євгенії Брик: як онкохвора акторка боролася зі страхом

Актриса Євгенія Брик, яка померла 10 лютого у віці 40 років, незадовго до смерті говорила про те, як позбутися страху. Відомо, що у зірки був рак.
Про це повідомили на Instagram-акаунті "_hotnews".
Що відомо?
У Євгенії Брик була онкологія. Про хворобу навіть не знали її колеги. Її смерть стала шокуючою несподіванкою для всіх.
Далі по темі
Влітку акторка ділилася в соцмережах фотографіями з короткими зачісками, які їй робила донька Зоя.
"Якщо дивитися на мене її очима, то мені йде будь-яка зачіска, я завжди молода і найкраща", — писала раніше Брик.
Підписники знаменитості помітила, що акторка дуже схудла, однак виглядала вона добре. Нікому на думку не могло прийти, що вона смертельно хвора, а її волосся відростає після сеансів хімієтерапії.
Минулого року восени акторка на своїй сторінці в соцмережі згадала вислів актриси Рут Гордон: "Хоробрість дуже важлива. Як і м'язи, вона зміцнюється при використанні".
"Коли ситуація ускладнюється і ми відчуваємо, що сповнені страху, важливо завжди пам'ятати, що мужність і хоробрість посилюються і зміцнюються як м'язи, від кожного тренування та використання. Ми повинні постійно розвивати в собі цю здатність, щоб залишатися спокійними та сміливими. Ситуації можуть продовжувати бути болючими, складними і протягом усього життя нам доведеться з ними мати справу. Але з кожним новим тренуванням, буде вже набагато легше долати ці перешкоди", — написала знаменитість тоді, коли у неї вже була хвороба, про яку крім близьких ніхто не знав.
Коротко про акторку
Як пише Wikipedia, Євгенія Брик — російська акторка театру та кіно. народилася 3 вересня 1981 р. в Москві. Випускниця музичної школи імені Мстислава Ростроповича за класом фортепіано. Працювала манекенницею в Загальносоюзному Будинку моди одягу на Кузнецькому мосту. У 2004 р. закінчила Російську Академію театральних мистецтв. Чоловік — російський сценарист, режисер, продюсер та актор Валерій Тодоровський. У вересні 2009 р. народила доньку Зою.