Смерть Євгенії Брик: як онкохвора акторка боролася зі страхом

Знаменитість померла 10 лютого у віці 40 років

Ніхто з колег Євгенії Брик не знав про її хворобу/Фото: Instagram/evgeniabrik, колаж: "Сьогодні"

Актриса Євгенія Брик, яка померла 10 лютого у віці 40 років, незадовго до смерті говорила про те, як позбутися страху. Відомо, що у зірки був рак.

Про це повідомили на Instagram-акаунті "_hotnews".

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Що відомо?

У Євгенії Брик була онкологія. Про хворобу навіть не знали її колеги. Її смерть стала шокуючою несподіванкою для всіх.

Влітку акторка ділилася в соцмережах фотографіями з короткими зачісками, які їй робила донька Зоя.

"Якщо дивитися на мене її очима, то мені йде будь-яка зачіска, я завжди молода і найкраща", — писала раніше Брик.

Підписники знаменитості помітила, що акторка дуже схудла, однак виглядала вона добре. Нікому на думку не могло прийти, що вона смертельно хвора, а її волосся відростає після сеансів хімієтерапії.

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Минулого року восени акторка на своїй сторінці в соцмережі згадала вислів актриси Рут Гордон: "Хоробрість дуже важлива. Як і м'язи, вона зміцнюється при використанні".

"Коли ситуація ускладнюється і ми відчуваємо, що сповнені страху, важливо завжди пам'ятати, що мужність і хоробрість посилюються і зміцнюються як м'язи, від кожного тренування та використання. Ми повинні постійно розвивати в собі цю здатність, щоб залишатися спокійними та сміливими. Ситуації можуть продовжувати бути болючими, складними і протягом усього життя нам доведеться з ними мати справу. Але з кожним новим тренуванням, буде вже набагато легше долати ці перешкоди", — написала знаменитість тоді, коли у неї вже була хвороба, про яку крім близьких ніхто не знав.

Коротко про акторку

Як пише Wikipedia, Євгенія Брик — російська акторка театру та кіно. народилася 3 вересня 1981 р. в Москві. Випускниця музичної школи імені Мстислава Ростроповича за класом фортепіано. Працювала манекенницею в Загальносоюзному Будинку моди одягу на Кузнецькому мосту. У 2004 р. закінчила Російську Академію театральних мистецтв. Чоловік — російський сценарист, режисер, продюсер та актор Валерій Тодоровський. У вересні 2009 р. народила доньку Зою.

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