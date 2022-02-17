Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Смерть Євгенії Брик: як онкохвора акторка боролася зі страхом

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 06:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитість померла 10 лютого у віці 40 років
Ніхто з колег Євгенії Брик не знав про її хворобу/Фото: Instagram/evgeniabrik, колаж: "Сьогодні"
Ніхто з колег Євгенії Брик не знав про її хворобу/Фото: Instagram/evgeniabrik, колаж: "Сьогодні"

Актриса Євгенія Брик, яка померла 10 лютого у віці 40 років, незадовго до смерті говорила про те, як позбутися страху. Відомо, що у зірки був рак.

Про це повідомили на Instagram-акаунті "_hotnews".

Реклама

Що відомо?

У Євгенії Брик була онкологія. Про хворобу навіть не знали її колеги. Її смерть стала шокуючою несподіванкою для всіх.

Влітку акторка ділилася в соцмережах фотографіями з короткими зачісками, які їй робила донька Зоя.

"Якщо дивитися на мене її очима, то мені йде будь-яка зачіска, я завжди молода і найкраща", — писала раніше Брик.

Підписники знаменитості помітила, що акторка дуже схудла, однак виглядала вона добре. Нікому на думку не могло прийти, що вона смертельно хвора, а її волосся відростає після сеансів хімієтерапії.

Реклама

Минулого року восени акторка на своїй сторінці в соцмережі згадала вислів актриси Рут Гордон: "Хоробрість дуже важлива. Як і м'язи, вона зміцнюється при використанні".

"Коли ситуація ускладнюється і ми відчуваємо, що сповнені страху, важливо завжди пам'ятати, що мужність і хоробрість посилюються і зміцнюються як м'язи, від кожного тренування та використання. Ми повинні постійно розвивати в собі цю здатність, щоб залишатися спокійними та сміливими. Ситуації можуть продовжувати бути болючими, складними і протягом усього життя нам доведеться з ними мати справу. Але з кожним новим тренуванням, буде вже набагато легше долати ці перешкоди", — написала знаменитість тоді, коли у неї вже була хвороба, про яку крім близьких ніхто не знав.

Коротко про акторку

Як пише Wikipedia, Євгенія Брик — російська акторка театру та кіно. народилася 3 вересня 1981 р. в Москві. Випускниця музичної школи імені Мстислава Ростроповича за класом фортепіано. Працювала манекенницею в Загальносоюзному Будинку моди одягу на Кузнецькому мосту. У 2004 р. закінчила Російську Академію театральних мистецтв. Чоловік — російський сценарист, режисер, продюсер та актор Валерій Тодоровський. У вересні 2009 р. народила доньку Зою.

Читайте також

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти