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Собчак розкрила невідомий факт про минуле батька Галкіна, який був військовим

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 березня, 15:07
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У своїх інтерв'ю гуморист Максим Галкін не дуже багато розповідає про своїх батьків
Ксенія Собчак розповіла про батька Максима Галкіна
Ксенія Собчак розповіла про батька Максима Галкіна / Фото: скріншот

Максим Галкін народився у сім'ї військового, тому родина часто переїжджала. У дитинстві майбутній артист навіть кілька років мешкав в Одесі. Сам Галкін мало розповідає про своїх батьків. Це вирішила виправити Ксенія Собчак. У себе в Telegram-каналі телеведуча розповіла, що якийсь час батько Максима Галкіна був депутатом Держдуми.

Як зазначила Собчак, гуморист про це раніше ніколи не говорив.

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Батько Максима Галкіна Олександр Олександрович протягом півтора року був депутатом державної Думи другого скликання. Йому дістався мандат Лева Рохліна, вбитого у липні 1998 року

Батько Максима Галкіна
Батько Максима Галкіна / Фото: Telegram

Раніше Максим Галкін в одному з постів у Instagram розповідав, що батько був не лише офіцером, якого дуже поважали, а й талановитим інженером та академіком, автором багатьох наукових праць та творцем винаходів у галузі технічного забезпечення та військової експлуатації.

Максим Галкін із батьком
Максим Галкін із батьком / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

Сам Галкін не має наміру відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

Раніше ми розповідали, Алла Пугачова та Максим Галкін претендують прискорено отримати громадянство Ізраїлю

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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