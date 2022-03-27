Собчак раскрыла неизвестный факт о прошлом отца Галкина, который был военным

В своих интервью юморист Максим Галкин не очень много рассказывает о своих родителях

Ксения Собчак рассказала об отце Максима Галкина / Фото: скриншот

Максим Галкин родился в семье военного, поэтому семья часто переезжала. В детстве будущий артист даже несколько лет жил в Одессе. Сам Галкин мало рассказывает о своих родителях. Это решила исправить Ксения Собчак. У себя в Telegram-канале телеведущая рассказала, что некоторое время отец Максима Галкина был депутатом Госдумы.

Как отметила Собчак, юморист об этом ранее никогда не говорил.

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Отец Максима Галкина Александр Александрович в течение полутора лет был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года

Отец Максима Галкина / Фото: Telegram

Ранее Максим Галкин в одном из постов в Instagram рассказывал, что отец был не только офицером, которого очень уважали, а и талантливым инженером и академиком, автором многих научных трудов и создателем изобретений в области технического обеспечения и войсковой эксплуатации.

Максим Галкин с отцом / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

Ранее мы рассказывали, Алла Пугачева и Максим Галкин претендуют ускоренно получить гражданство Израиля

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