Стан Куравльова погіршився? Син актора розповів нові подробиці про здоров'я батька

У Мережі регулярно з'являються новини про стан здоров'я радянського актора . Як пише kp.ru посилаючись на джерела у охороні здоров'я, у Леоніда Куравльова почалося значне ураження легень . Згідно з результатами проведеної комп'ютерної томографії, площа ураження легень Куравльова зросла з 5-10% до 35% з правої та 25% з лівої сторони. Лікарі зафіксували погіршення стану артиста
Син актора Василь уперше за довгий час порушив мовчання та спростував інформацію
Стан Леоніда В'ячеславовича, навпаки, покращується. На цьому тижні заплановано його переведення з реанімації, – сказав Василь Куравльов у коментарі РІА Новини .
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Також раніше з'явилася інформація, що рідні Леоніда Куравльова забрали речі актора з будинку для людей похилого віку, де він був останні півроку . Цю новину близькі зірки фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" не коментують.
Нещодавно ми ділилися історією кохання Леоніда Куравльова та його дружини .