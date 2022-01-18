Стан Куравльова погіршився? Син актора розповів нові подробиці про здоров'я батька

На початку січня Леоніда Куравльова госпіталізували у тяжкому стані до Комунарки. Актор перебуває у реанімації

З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

У Мережі регулярно з'являються новини про стан здоров'я радянського актора . Як пише kp.ru посилаючись на джерела у охороні здоров'я, у Леоніда Куравльова почалося значне ураження легень . Згідно з результатами проведеної комп'ютерної томографії, площа ураження легень Куравльова зросла з 5-10% до 35% з правої та 25% з лівої сторони. Лікарі зафіксували погіршення стану артиста

Син актора Василь уперше за довгий час порушив мовчання та спростував інформацію

Реклама

Стан Леоніда В'ячеславовича, навпаки, покращується. На цьому тижні заплановано його переведення з реанімації, – сказав Василь Куравльов у коментарі РІА Новини .

Що відомо про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Скриншот из видео

Також раніше з'явилася інформація, що рідні Леоніда Куравльова забрали речі актора з будинку для людей похилого віку, де він був останні півроку . Цю новину близькі зірки фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" не коментують.

Нещодавно ми ділилися історією кохання Леоніда Куравльова та його дружини .