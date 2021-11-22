Син Наташі Корольової переспівав пісню, яку раніше виконували батьки (відео)

Наталя Корольова продовжує допомагати сину Архіпу розвивати кар'єру співака. Цього разу мама із сином взяли участь у новому телепроекті

Наташа Корольова із сином переспівали пісню "Веришь или нет" / Фото: Instagram

Хоч вокальні дані сина Наташі Корольової та Тарзана Архіпа часто критикують у Мережі, але зіркова мама воліє не звертати уваги на хейт. Разом із сином співачка бере участь у проєкті "Дві зірки. Батьки та діти".

На сцені музичного проєкту Наташа Корольова та Архіп переспівали пісню "Веришь или нет", яку раніше співачка співала зі своїм чоловіком Тарзаном.

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Я з Архіпом співаю усі його 19 із копійками років. Він ще був у моєму животі і вже співав зі мною дуетом. Коли йому щось подобалося, бив мене ногою в печінку. Пройшло багато часу, і Архіп все ж таки усвідомив, що йому подобається спів. Мені приємно розуміти, що я мама я такого парубка гарного! – зізналася співачка.

Виступ Наташі Корольової із сином оцінив Максим Галкін.

Наташ, класний тембр Архипа. Це чудово, здорово. Ти добре тримаєшся на сцені, – сказав Галкін.

Незважаючи на те, що Архіп регулярно з'являється на світських заходах з мамою і став ведучим одного з музичних каналів, зізнався, сцена для нього не головне.

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