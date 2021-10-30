Такою Аллу Пугачову мало хто пам'ятає: дивимось архівні фото співачки

Але Пугачовій навесні виповнилося 72 рік. Досі вона залишається однією з найбільш обговорюваних персон, хоча вже давно не виступає на сцені

Як Алла Пугачова виглядала в молодості / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Кожен її вихід у світ шанувальники уважно розглядають та зазначають, Алла Пугачова з роками стає лише молодшою. У свою чергу пластичні хірурги зізнаються, що секрет молодості співачки простий. Це все завдяки "процедурам краси" . Сама співачка не коментує чутки. Але іноді й не потрібні жодні слова, достатньо лише переглянути архівні фото.

З чуток, цей кадр було зроблено під час перших гастролей зірки, коли їй було 16 років.

Реклама

Алла Пугачова в 16 років / Фото: Telegram-канал НеМалахов

Часто у себе в соцмережах продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін ділиться рідкісними знімками зірок російського шоу-бізнесу. Якось продюсер показав фото, як Алла Пугачова виглядала у 17 років.

Алла Пугачова у 17 років / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Реклама

Вперше на телебаченні Алла Пугачова з'явилася у 1967 році, коли їй було 18 років.

Перша поява Алли Пугачової на ТБ / Фото: Instagram

В 1969 році Алла Пугачова вийшла заміж за Миколаса Орбакаса. Тоді співачці було 20 років. До речі, вважається, що саме в 1969 році розпочалася професійна кар'єра артистки.

Реклама

Весілля Алли Пугачової та Миколаса Орбакаса / Фото: Instagram

У 1976 році Алла Пугачова вперше взяла участь у "Пісні року" та "Блакитному вогнику". З того часу Алла Пугачова стала регулярно з'являтися в новорічних програмах.

Алла Пугачова у 1976 році / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

На "Пісні року-78" співачка з'явилася в образі вчительки. Вона виконувала "Песенку первоклассника".

Алла Пугачова у 1978 році / Фото: Скріншот з YouTube

Саме в 1978 році в гардеробі Алли Пугачової з'явилися балахони і стали невід'ємною частиною її образу. За словами модельєра В'ячеслава Зайцева, Пугачова соромилася свого тіла, тому він вирішив створити для артистки вбрання, яке б не тільки приховувало фігуру, але й було жіночним і навіть таємничим.

Алла Пугачова в молодості / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Пугачова ніколи не боялася експериментувати із зовнішністю. Знімки співачки для Vogue у 1999 році називають однією з найнесподіваніших фотосесій у кар'єрі Пугачової.

Алла Пугачова для Vogue / Фото: instagram.com/aaa.magazine

Часи змінюються. Алла Пугачова більше не знімається у фотосесіях, але любить дивувати несподіваним вбранням. Наприклад, на дні народження Крістіни Орбакайте вона з'явилася в образі Попелюшки.

Не боїться співачка опублікувати фото без фільтрів . А найулюбленіше зараз у артистки – насолоджуватися часом з сім'єю та друзями.