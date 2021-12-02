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Чоловік Наташі Корольової проти стосунків сина зі стриптизеркою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 10:11
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У Мережі регулярно ходять чутки про весілля 19-річного Архіпа та його коханої Меліси. Відомо, що Наталя Корольова не в захваті від обраниці сина
Тарзан прокоментувала стосунки сина Архіпа зі стриптизеркою
Тарзан прокоментувала стосунки сина Архіпа зі стриптизеркою / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/melissa_foxs_

Співачка в одному з інтерв'ю розповіла, що зараз Архіп та його дівчина Мелісса живуть у її будинку. Наташа Корольова відзначала, якщо син наважиться зв'язати себе узами шлюбу зі своєю обраницею, йому самому доведеться утримувати свою сім'ю.

Сам Архіп про свою особисту коментарів не дає, лише публікує спільні фото з Меллісою. Але про стосунки син із його дівчиною вирішив висловитися Тарзан.

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Він підліток, тому я не ставився б серйозно. Скільки їх ще таких наречених буде! Ну, якщо в папку пішов, це дуже багато , – сказав Сергій Глушко в інтерв'ю для "Пятого каналу".

Син Наташі Корольової і його дівчина
Син Наташі Корольової і його дівчина / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Тарзану не подобається обраниця сина, але втручатися в особисте життя Архіпа він не збирається.

Це його життя, це його вибір. Може навіть неправильний. Але він має це зрозуміти сам, – зазначив чоловік Наташі Корольової.

Відомо, що син Наташі Корольової зустрічається із стриптизеркою Меліссою Фокс. Пара познайомилася в компанії спільних друзів. Спершу дівчина не знала, що її хлопець – син зіркових батьків. Архіп зробив Меліссі пропозицію ще у лютому, у День святого Валентина, через сім місяців після знайомства.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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