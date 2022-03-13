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Тіматі заявив, що готовий до цькування росіян: "Час все розставить на свої місця"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 21:23
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Репер також розповів, що йому ніколи не було соромно за те, що він росіянин
Тіматі попрощався з Instagram промовою про те, що йому не соромно бути росіянином
Тіматі попрощався з Instagram промовою про те, що йому не соромно бути росіянином / Фото: instagram.com/timatiofficial

Як і багато російських знаменитостей, Тіматі попрощався з Instagram – соцмережу блокують у росії. У своєму профілі репер залишив прощальну "патріотичну" заяву, наголосивши, що він і є "культурним кодом" своєї країни.

Мені жодного разу за все життя не було соромно сказати, що я громадянин росії. Я всім серцем люблю цю країну, в якому становищі вона не опинилася б. Як то кажуть: батьків не вибирають. Так само і з батьківщиною. І нехай хоч у всьому світі нас чекає цькування і хаос, я росіянином від цього бути не перестану, – написав Тіматі в соцмережі.

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Тіматі завжди відкрито підтримував путіна, а нещодавно навіть наїхав на Макса Барських, який звинуватив росію та президента в агресії. Проте за Барських заступився Потап.

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Раніше проти Макса Барських та Алана Бадоєва виступив російський музичний продюсер Сергій Лавров.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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