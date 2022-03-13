Тіматі заявив, що готовий до цькування росіян: "Час все розставить на свої місця"

Репер також розповів, що йому ніколи не було соромно за те, що він росіянин

Тіматі попрощався з Instagram промовою про те, що йому не соромно бути росіянином / Фото: instagram.com/timatiofficial

Як і багато російських знаменитостей, Тіматі попрощався з Instagram – соцмережу блокують у росії. У своєму профілі репер залишив прощальну "патріотичну" заяву, наголосивши, що він і є "культурним кодом" своєї країни.

Мені жодного разу за все життя не було соромно сказати, що я громадянин росії. Я всім серцем люблю цю країну, в якому становищі вона не опинилася б. Як то кажуть: батьків не вибирають. Так само і з батьківщиною. І нехай хоч у всьому світі нас чекає цькування і хаос, я росіянином від цього бути не перестану, – написав Тіматі в соцмережі.

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Тіматі завжди відкрито підтримував путіна, а нещодавно навіть наїхав на Макса Барських, який звинуватив росію та президента в агресії. Проте за Барських заступився Потап.

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Раніше проти Макса Барських та Алана Бадоєва виступив російський музичний продюсер Сергій Лавров.

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