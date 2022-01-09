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Тоді і зараз: ТОП-5 рідкісних фото Нікіти Преснякова із зірковою бабусею та батьками

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 січня, 14:17
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Онук Алли Пугачової активно займається музикою, знімається у кіно та ТВ-шоу, виступає на сцені театру
Як онук Пугачової виглядав у дитинстві
Як онук Пугачової виглядав у дитинстві / Фото: instagram.com/npresnyakov

Нікіті Преснякову – 30. Восени 2021 року онук Алли Пугачової вперше зізнався, що в нього виявили поліпи жовчного міхура, тобто доброякісні пухлини та утворення.

За словами Нікіти, хвороба протікає безсимптомно, а його мама – Христина Орбакайте – однією з останніх дізналася про проблему зі здоров'ям старшого сина.

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Нікіта Пресняков, як і його творча сім'я, займається музикою, театром, часто знімається у телешоу та кіно. Періодично у своєму Instagram він публікує свої дитячі світлини, найкращі з яких ми зібрали у матеріалі.

Нікіта Пресняков з батьками – Христиною Орбакайте та Володимиром Пресняковим
Нікіта Пресняков з батьками – Христиною Орбакайте та Володимиром Пресняковим / Фото: instagram.com/npresnyakov

Старший онук Примадонни є сином Христини Орбакайте та Володимира Преснякова, які були разом у 1986-1997 роках.

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Як онук Пугачової виглядав у дитинстві
Як онук Пугачової виглядав у дитинстві / Фото: instagram.com/npresnyakov

Нікіта народився у Лондоні. У 2004 році він вступив до Нью-Йоркської академії кіно.

Христина Орбакайте та Володимир Пресняков із маленьким Нікітою
Христина Орбакайте та Володимир Пресняков із маленьким Нікітою / Фото: Скриншот из видео

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Перша велика роль Нікіти Преснякова у кіно – Паша Бондарєв у картинах "Елки" та "Елки 2".

Нікіта Пресняков у дитинстві поголився налисо
Нікіта Пресняков у дитинстві поголився налисо / Фото: instagram.com/npresnyakov

З дитинства Нікіта захоплюється скейтбордингом, паркуром, з дорослішого віку веде блог у YouTube та стріми.

Нікіта Пресняков з Аллою Пугачовою
Нікіта Пресняков з Аллою Пугачовою / Фото: YouTube

У 2015 році син Орбакайте заснував гурт "Multiverse", в якому є вокалістом. Колектив виступав на розігрівах у "Limp Bizkit" та "Asking Alexandria".

З 2017 року Нікіта одружений з Оленою Красновою, з якою живе в подарованій Аллою Пугачовій квартирі.

Нікіту Преснякова люблять і читають у соцмережах багато шанувальників Алли Пугачової та хлопцю це дещо не подобається.

Я ще молодий чувак, а на мене підписуються самі бабусі, – висловився він одного разу.

Раніше ми писали, чому всі жаліють дітей Кіркорова та порівнюють їх із двійнятами Пугачової та Галкіна.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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