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Трэвис Скотт дал первый комментарий о трагедии, случившейся на его концерте

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 20:13
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Рэпер сотрудничает с полицией после того, как во время его выступления в давке погибли восемь человек. Инцидент произошел в Хьюстоне на музыкальном фестивале
Трэвис Скотт впервые прокомментировал трагедию, случившуюся во время его концерта
Трэвис Скотт впервые прокомментировал трагедию, случившуюся во время его концерта / Фото: Instagram: travisscott

В первый день фестиваля Astroworld случилось ужасное – во время шоу Трэвиса Скотта более 300 фанатов рэпера пострадали в результате давки у сцены.

Полицией Хьюстона официально подтверждено, что 12 человек были доставлены в больницы, а восемь человек погибли.

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Трэвис Скотт говорит, что "абсолютно опустошен" произошедшим. В своем посте, опубликованном сегодня в Twitter, рэпер написал, что его "молитвы обращены к семьям и всем тем, кто пострадал от того, что произошло на фестивале Astroworld".

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Музыкант отметил, что сотрудничает с полицией и готов помочь семьям пострадавших.

Я полон решимости работать вместе с жителями Хьюстона, чтобы поддержать нуждающиеся семьи, – подчеркнул Трэвис Скотт.

Недавно также стало известно, что второй день фестиваля Astroworld отменен в связи с трагедией.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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