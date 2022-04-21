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Вілл Сміт вліпив потужного ляпаса Путіну, і це не жарти

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 20:52
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Щоправда, президенту-диктатору дісталось не в живу, а на графіті
У Лос-Анджелесі з’явилося графіті на підтримку України
У Лос-Анджелесі з’явилося графіті на підтримку України / Фото: Getty Images, twitter.com/standwithukr_la

Усі добре пам’ятають скандальний момент "Оскара-2022", коли Вілл Сміт вдарив по обличчю Кріса Рока через невдалий жарту про його дружину. Втім, американські вуличні художники вирішили інтерпретувати цей інцидент на свій лад, на підтримку України.

На популярній вулиці Мелроуз Авеню у Лос-Анджелесі художники намалювали символічне графіті зі скандальним ляпасом Сміта. Проте у цьому випадку ляпас дістався не Крісу Року, а...вбивці Путіну!

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Художник намалював символічний малюнок
Художник намалював символічний малюнок / Фото: twitter.com/standwithukr_la

Відповідні фото малюнку з'явилися у Twitter Stand with Ukraine LA. У цьому дописі вказано і локацію творіння.

Мурал з Смітом та Путіним тепер відомий на весь світ
Мурал з Смітом та Путіним тепер відомий на весь світ / Фото: twitter.com/standwithukr_la

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На муралі написали, що російському президенту категорично заборонено вимовляти слово Україна.

Не смій вимовляти слово "Україна" своїм г*вняним ротом, – йдеться у написі на графіті.

Малюнок з Віллом Смітом та Путіним виконаний у синьо-жовтих кольорах.

Скандал на "Оскарі-2022"

Нагадаємо, американський актор і комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта. Через що той вдарив стендапера по обличчю прямо на сцені перед глядачами.

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Пізніше Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком та Академією за бійку. Також порушила мовчання і Джада Пінкетт-Сміт та прокоментувала інцидент з чоловіком.

Згодом актор повідомив про своє рішення – він сам відмовився від членства в Кіноакадемії після свого вчинку.

Окрім того, Віллу Сміту на 10 років заборонили відвідувати церемонію "Оскар".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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