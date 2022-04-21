Вілл Сміт вліпив потужного ляпаса Путіну, і це не жарти

Усі добре пам’ятають скандальний момент "Оскара-2022", коли Вілл Сміт вдарив по обличчю Кріса Рока через невдалий жарту про його дружину. Втім, американські вуличні художники вирішили інтерпретувати цей інцидент на свій лад, на підтримку України.
На популярній вулиці Мелроуз Авеню у Лос-Анджелесі художники намалювали символічне графіті зі скандальним ляпасом Сміта. Проте у цьому випадку ляпас дістався не Крісу Року, а...вбивці Путіну!
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Відповідні фото малюнку з'явилися у Twitter Stand with Ukraine LA. У цьому дописі вказано і локацію творіння.
На муралі написали, що російському президенту категорично заборонено вимовляти слово Україна.
Не смій вимовляти слово "Україна" своїм г*вняним ротом, – йдеться у написі на графіті.
Малюнок з Віллом Смітом та Путіним виконаний у синьо-жовтих кольорах.
Скандал на "Оскарі-2022"
Нагадаємо, американський актор і комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта. Через що той вдарив стендапера по обличчю прямо на сцені перед глядачами.
Пізніше Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком та Академією за бійку. Також порушила мовчання і Джада Пінкетт-Сміт та прокоментувала інцидент з чоловіком.
Згодом актор повідомив про своє рішення – він сам відмовився від членства в Кіноакадемії після свого вчинку.
Окрім того, Віллу Сміту на 10 років заборонили відвідувати церемонію "Оскар".