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Вдова музиканта "Ласкового мая" розповіла про прокляття, яке занепастило Юрія Шатунова та учасників гурту

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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24 червня, 08:43
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Після смерті поп-зірки, дружина покійного клавішника "Ласкового мая" Олександра Пріко зізналась: багато учасників гурту померли невипадково. Що переслідує музикантів – дізнайтесь у матеріалі
Юрія Шатунова переслідувала нечисть
Юрія Шатунова переслідувала нечисть / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 23 червня, для фанатів "Ласкового мая" настав чорний день - пішов з життя Юрій Шатунов. Співак помер у віці 48 років дорогою до лікарні. Причина смерті – обширний інфаркт.

Олена Пріко – дружина покійного клавішника Олександра – запевняє, що існує прокляття, яке "забирає" учасників "Ласкового мая". На її думку, винні у цій біді заздрісники, яких у колективу не злічити.

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Прокляття "Ласкового мая" – не хочеться у це вірити. Але заздрісників багато, вся негативна інформація однаково відбивається на людях. Прокляття це чи ні. Але на тлі заздрощів зіркам можуть побажати все, що завгодно. Негатив, мабуть, позначався на них. Усе це накопичується. А тут така популярність у них. Все це накопичилося і такий ефект. Це моя думка, нехай вона й кумедна. Але всі так рано пішли. Це, напевно, закономірність – чим яскравіше життя, тим воно коротше,- поміркувала жінка, пише "КП".

Юрія Шатунова не стало у віці 48 років
Юрія Шатунова не стало у віці 48 років / Фото: Скріншот із відео

Трагедія "Ласкового мая"

І справді, за весь час свого існування гурт змінив безліч складів. Деякі артисти вже померли.

Зокрема, Юрій Барабаш кілька місяців був солістом колективу, мав голос, схожий на Шатунова. У 22 роки артист розбився на машині за незрозумілих обставин. Клавішник Олександр Пріко помер у 2020 році від онкології. Ще один клавішник Михайло Сухомлинов був застрелений у 19 років. Бас-гітариста В'ячеслава Пономарьова не стало у віці 37 років від туберкульозу.

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Також інший музикант Ігор Анісімов загинув внаслідок ножових поранень, отриманих у п'яній бійці. Вокалістка Влада Московська померла у 39 років за нез'ясованих обставин, ймовірно, були проблеми з серцем.

Зазначимо, напередодні трагічної події у Юрія Шатунова стався конфлікт з експродюсером гурту Андрієм Разіним. Той намагався заборонити співаку виконувати пісні "Ласкового мая" і вже одного разу виграв справу проти нього в суді.

Разін також звинувачував колишнього друга у брехні та крадіжці. Сам же артисти за день до смерті пояснив, "все, що намагається зробити проти нього Андрій Разін – судоми передсмертні".

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Днями також не стало відомого російського співака П'єра Нарциса – "шоколадний заєць" не переніс операцію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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