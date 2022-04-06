Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Віра Фарміга виконала хіт Iron Maiden про війну з росіянами на підтримку України: дивіться відео

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 22:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Текст пісні The Trooper, випущеної у 1983 році, є дуже актуальним під час сьогоднішньої війни України з Росією
Віра Фарміга виконала хіт Iron Maiden на підтримку України
Віра Фарміга виконала хіт Iron Maiden на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/verafarmiga

Американська акторка українського походження Віра Фарміга, яка відома глядачам із серії фільмів "Закляття", а також серіалам "Мотель Бейтс" та "Соколіне око", підтримує Україну дуже активно.

Раніше Віра зачитала вірш Василя Симоненка, вона також публікувала посилання на фонди, що збирають кошти для українських біженців, а тепер зірка висвітлює війну в Україні перед широкою публікою поза соцмережею.

Реклама

Фарміга виступила на концерті, організованому нью-йоркською музичною школою Rock Academy. Акторка виконала пісню Iron Maiden – The Trooper, викрикнувши перед цим "Слава Україні!". Водночас, син Віри розмахував великим українським прапором.

Відповідне відео 48-річна кінозірка опублікувала в Instagram-профілі:

Реклама

До речі, у цій пісні – The Trooper – Iron Maiden кілька разів згадують росіян. Весь текст про бойові дії. Ось кілька рядків звідти:

Реклама

Ми зносимо бар'єри з мертвих тіл,
А руській знову веде обстріл.
Все ближче ми, лише подати рукою,
Тут і зараз наш останній бій.

Віра Фарміга народилася у родині українських іммігрантів. До шести років вона говорила українською. Навчалася в українській католицькій школі, яку закінчила 1991 року. Виступала у народному українському ансамблі та була вихованкою Пласту.

Раніше ми писали, що гурт Metallica збирає 1 мільйон доларів для українців.

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти