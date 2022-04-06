Віра Фарміга виконала хіт Iron Maiden про війну з росіянами на підтримку України: дивіться відео

Американська акторка українського походження Віра Фарміга, яка відома глядачам із серії фільмів "Закляття", а також серіалам "Мотель Бейтс" та "Соколіне око", підтримує Україну дуже активно.
Раніше Віра зачитала вірш Василя Симоненка, вона також публікувала посилання на фонди, що збирають кошти для українських біженців, а тепер зірка висвітлює війну в Україні перед широкою публікою поза соцмережею.
Фарміга виступила на концерті, організованому нью-йоркською музичною школою Rock Academy. Акторка виконала пісню Iron Maiden – The Trooper, викрикнувши перед цим "Слава Україні!". Водночас, син Віри розмахував великим українським прапором.
Далі по темі
Відповідне відео 48-річна кінозірка опублікувала в Instagram-профілі:
До речі, у цій пісні – The Trooper – Iron Maiden кілька разів згадують росіян. Весь текст про бойові дії. Ось кілька рядків звідти:
Ми зносимо бар'єри з мертвих тіл,
А руській знову веде обстріл.
Все ближче ми, лише подати рукою,
Тут і зараз наш останній бій.
Віра Фарміга народилася у родині українських іммігрантів. До шести років вона говорила українською. Навчалася в українській католицькій школі, яку закінчила 1991 року. Виступала у народному українському ансамблі та була вихованкою Пласту.
Раніше ми писали, що гурт Metallica збирає 1 мільйон доларів для українців.
Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.