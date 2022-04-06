Віра Фарміга виконала хіт Iron Maiden про війну з росіянами на підтримку України: дивіться відео

Текст пісні The Trooper, випущеної у 1983 році, є дуже актуальним під час сьогоднішньої війни України з Росією

Віра Фарміга виконала хіт Iron Maiden на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/verafarmiga

Американська акторка українського походження Віра Фарміга, яка відома глядачам із серії фільмів "Закляття", а також серіалам "Мотель Бейтс" та "Соколіне око", підтримує Україну дуже активно.

Раніше Віра зачитала вірш Василя Симоненка, вона також публікувала посилання на фонди, що збирають кошти для українських біженців, а тепер зірка висвітлює війну в Україні перед широкою публікою поза соцмережею.

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Фарміга виступила на концерті, організованому нью-йоркською музичною школою Rock Academy. Акторка виконала пісню Iron Maiden – The Trooper, викрикнувши перед цим "Слава Україні!". Водночас, син Віри розмахував великим українським прапором.

Відповідне відео 48-річна кінозірка опублікувала в Instagram-профілі:

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До речі, у цій пісні – The Trooper – Iron Maiden кілька разів згадують росіян. Весь текст про бойові дії. Ось кілька рядків звідти:

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Ми зносимо бар'єри з мертвих тіл,

А руській знову веде обстріл.

Все ближче ми, лише подати рукою,

Тут і зараз наш останній бій.

Віра Фарміга народилася у родині українських іммігрантів. До шести років вона говорила українською. Навчалася в українській католицькій школі, яку закінчила 1991 року. Виступала у народному українському ансамблі та була вихованкою Пласту.

Раніше ми писали, що гурт Metallica збирає 1 мільйон доларів для українців.

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