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Гуморист Винокур, який співав про дружбу народів, підтримав приєднання "Л/ДНР" до Росії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 13:21
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Актор та гуморист Володимир Винокур висловив підтримку владі РФ і виступив за "приєднання" Донецької та Луганської областей до Росії
Володимир Винокур підтримав політику Путіна
Володимир Винокур підтримав політику Путіна / Фото: Instagram

Політичний конфлікт України та Росії торкнувся і зірок естради в обох державах. Наприклад, частина російських акторів виступили із заявами проти погроз Володимира Путіна на адресу України.

Проте є і ті, хто підтримує політику агресора. Наприклад, відомий гуморист Володимир Винокур заявив, що виступає за те, щоб Донецька та Луганська області стали частиною Росії.

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В ефірі радіостанції "Говорит Москва" артист назвав території "споконвічно російськими" і запевнив, що їхнє приєднання мало статися давно.

Ця ситуація назрівала довго, провокація, все. А сьогодні визнані нами дві республіки, нехай спробують вводити війська та знищувати мирних жителів. Ми маємо зобов'язання, і ми їх виконаємо. Вони 100% під нашим захистом, це так мало бути, – висловився Винокур.

На його думку, так Росія врятує населення Донецької та Луганської областей від "геноциду".

Пісня про братні народи

Примітно те, що сам Винокур колись навіть присвятив пісню дружнім стосункам українського та російського народів. У ній рядки проти війни між Росією та Україною.

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Мы все учили в школе и помним наизусть
Те давние уроки про Киевскую Русь.
И знают православные, кого ты не спроси,
Что было на Крещатике крещение Руси.

Гей, славяне! Гей, славяне!
Москали и киевляне!
Нам ли с вами родину делить?
Неужель наставишь пушку
На свою жену хохлушку?
Лучше буду я ее любить...

Раніше українська актриса Сніжана Єгорова назвала Путіна "героєм нашого часу" після визнання ним "ЛДНР".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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