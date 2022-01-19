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Волочкова зібралася позиватися до бортпровідника після скандалу в літаку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 10:11
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Анастасія Волочкова вирішила пояснити свою поведінку в літаку, через яку після прильоту до Москви вона опинилася в поліції
Анастасія Волочкова прокоментувала скандал у літаку
Анастасія Волочкова прокоментувала скандал у літаку / Фото: скриншот

Анастасія Волочкова та її коханий Сергій що трапилися в літаку вважають провокацією . Тепер балерина та її молодик збираються доводити свою правоту в суді.

Як зазначив бойфренд скандальної балерини, спочатку все було гаразд. У літаку до Анастасії підходили діти, Волочкова грала з ними, дарувала невеликі подарунки. Потім балерина вирішила випити кави і приспустила маску, в цей момент до неї підійшов стюард Іван та дві стюардеси з камерами.

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Вони почали знімати Настю без маски. Я спитав стюарда, чи зможе він пити каву без маски. Я подав йому чашку, потім теж узяв камеру. Видно було, що цей молодик провокував нас на конфлікт. Я грубо сказав йому про це. Поруч діти, що сиділи, злякалися, один хлопчик навіть заплакав і втік, – сказав коханий балерини в коментарі виданню "Известия".

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

За словами Сергія, пасажири літака почали заступатись за Анастасію, але бортпровідник продовжував провокувати балерину.

Як зазначила Волочкова та її бойфренд, після приїзду до Москви їм довелося п'ять годин провести в поліції. Балерина тепер має намір з'ясовувати стосунки зі стюардом Іваном у суді.

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Я ситуацію так не залишу, я подам до суду на цього Івана, це провокація, шкода моєї ділової репутації, мій час, наклеп

Додамо, не вперше відпустка балерини закінчується скандалом. Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що Анастасія Волочкову вигнали з готелю до Туреччини за пияцтво. Сама артистка заперечує цю інформацію.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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