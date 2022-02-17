Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Заплакана Асмус показала величезні гематоми на руках: "П**дець прийшов звідки і не чекали"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 10:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська актриса шокувала публіку фотографіями величезних синців на руках. Неприємний інцидент стався на зйомках чергового фільму
Крістіна Асмус у сльозах показала гематоми після зйомок
Крістіна Асмус у сльозах показала гематоми після зйомок / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус вміє дивувати своїх фанатів. Нещодавно вона позувала без штанів, а тепер показала наслідки невдалого дубля.

У себе в Instagram заплакана актриса показала криваві гематоми під пахвами, чим шокувала своїх шанувальників.

Реклама
Фото – instagram.com/asmuskristina

Як пояснила Асмус, на зйомках фільму стався неприємний епізод. В одній зі сцен її героїня мала робити воскову епіляцію пахв. Акторка сподівалася, що воскові смужки будуть бутафорськими, але схоже, що знімальна група вирішила інакше і видала Асмус справжній реквізит.

Для актриси провели інструктаж з використання, але щось пішло не так – на другому дублі в Асмус утворилися криваві сліди на руках і довелося терміново згортати зйомки.

Фото – instagram.com/asmuskristina

Виїхали з майданчика до клініки. В результаті опіки. Виписали таблетки, гормональний спрей і всілякі мазі. Не можна користуватися дезодорантами та замазувати тоналкою. Шкіра здерта, і рани поки що свіжі. А в мене щодня зміни та спектаклі. І сплю я, простягнувши руку, так що пахви прямісінько об подушку труться. Митися боляче навіть теплою водою, і до ночі палило так, ніби зверху рани праскою припікали, – розповіла у публікації Христина.

За словами актриси, вона справді дуже злякалася і буквально закричала у кадрі від страху та болю.

Реклама

Нагадаємо, раніше Христина Асмус поскаржилася в Мережі на свою низьку зарплату в театрі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти