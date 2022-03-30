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Жасмін загрузла у боргах: суд вимагає від співачки 300 мільйонів рублів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 13:51
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На Жасмін подали позов до суду через багатомільйонні борги її батька, який помер минулого літа від коронавірусу. Співачка ризикує втратити своє майно
Жасмін доведеться виплатити борг у 300 млн рублів
Жасмін доведеться виплатити борг у 300 млн рублів

Російська співачка Жасмін знову опинилася у центрі фінансового скандалу. Буквально кілька років тому чоловіка виконавиці оголосили у міжнародний розшук за державну крадіжку, хоча Жасмін усіляко виправдовувала чоловіка.

Зараз на співачку впали борги її покійного батька. Як виявилося, Лев Манахімов, який минулого року помер від коронавірусу, виступав заставником у великій позиці.

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Жасмін після смерті батька перейшли його багатомільйонні борги
Жасмін після смерті батька перейшли його багатомільйонні борги

Про це Жасмін дізналася лише після того, як їй прийшла повістка до суду. Тепер у співачки та її брата Анатолія вимагають суму 300 мільйонів рублів для погашення заборгованості.

Під час підготовки позову до суду встановлено, що особа, на яку покладено зобов'язання відповідати перед банком за виконання позичальником умов за договором, померла. Вимога позивача, яким виступає Нафтопромбанк, звернути стягнення на закладене майно, що належить померлому, шляхом реалізації на прилюдних торгах. Відповідачами виступають діти покійного, – повідомили. "СтарХіту" в суді.

Тепер Жасмін та її брат ризикують втратити свою нерухомість, погашаючи чужий борг.

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Нагадаємо, російські зірки дедалі частіше скаржаться на вплив санкцій за напад на Україну. Олександр Васильєв казав, яке сумне майбутнє чекає на російську моду, а шанувальниця Путіна Ганна Нетребко сидить без роботи.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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