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Дружина Градського могла інсценувати своє пограбування. За це їй загрожує кримінальна відповідальність

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 12:19
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У Марини Коташенко вкрали круглу суму, їй також погрожували зброєю, але до поліції вдова відомо артиста звернулася лише через кілька годин після того, що сталося
Пограбування вдови Градського могли інсценувати
Пограбування вдови Градського могли інсценувати / Фото: YouTube

Ми вже писали, що збройний напад на дружину Олександра Градського може бути пов'язаний з його спадщиною, адже у музиканта залишилося кілька квартир та будинків, дев'ять земельних ділянок, автопарк з елітними авто та близько 300 мільйонів рублів на банківських рахунках.

В історії Марини Коташенко правоохоронці бачать нестикування і навіть припускають, що все це може бути фейком.

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Такої думки є зірковий адвокат Сергій Жорін. Він зауважив, що злочин було скоєно близько 13 години дня, проте до поліції Коташенко вирішила звернутися лише пізно ввечері.

Якщо з 13 до 20 години їй нічого не перешкоджало звернутися до правоохоронних органів, а вона це не зробила, це викликає велику кількість питань, оскільки багато злочинів розкриваються саме за гарячими слідами, — цитує адвоката. "Вокруг ТВ".

Жорін додав, що у разі, якщо Марина Коташенко виявиться причетною до події, це загрожуватиме їй кримінальною відповідальністю та позбавленням спадку.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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