Дружина Градського могла інсценувати своє пограбування. За це їй загрожує кримінальна відповідальність

Ми вже писали, що збройний напад на дружину Олександра Градського може бути пов'язаний з його спадщиною, адже у музиканта залишилося кілька квартир та будинків, дев'ять земельних ділянок, автопарк з елітними авто та близько 300 мільйонів рублів на банківських рахунках.
В історії Марини Коташенко правоохоронці бачать нестикування і навіть припускають, що все це може бути фейком.
Такої думки є зірковий адвокат Сергій Жорін. Він зауважив, що злочин було скоєно близько 13 години дня, проте до поліції Коташенко вирішила звернутися лише пізно ввечері.
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Якщо з 13 до 20 години їй нічого не перешкоджало звернутися до правоохоронних органів, а вона це не зробила, це викликає велику кількість питань, оскільки багато злочинів розкриваються саме за гарячими слідами, — цитує адвоката. "Вокруг ТВ".
Жорін додав, що у разі, якщо Марина Коташенко виявиться причетною до події, це загрожуватиме їй кримінальною відповідальністю та позбавленням спадку.
- Відомий композитор Олександр Градський пішов із життя у віці 72 років. 26 листопада 2021 року його доправили до лікарні із підозрою на інсульт. Причиною смерті артиста був інфаркт мозку.
- Поховали Градського на Ваганьківському цвинтарі у Москві.
- Незабаром після смерті Олександра Градського його майно оцінили у п'ять мільйонів доларів.