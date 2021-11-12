Карпович вперше відповіла на запитання про роман із Прилучним: Нічого не приховуємо

Акторів разом не раз фотографували на відпочинку, пара приходить на світські заходи, але разом поки що не готова позувати. Донедавна ні Павло, ні Мирослава не давали коментарів. Але в новому своєму інтерв'ю для kp.ru зірка "Татусевих доньок" вперше вирішила відповісти на питання про стосунки з Прилучним.
Акторка, як і раніше, не хоче ділитися подробицями, але й заперечувати роман не стала.
Ніхто нічого не приховує але й не афішує. Щастя любить тишу, – відповіла Карпович.
Далі по темі
Актриса наголосила, що ділитися особистим не збирається й надалі . За словами Мирослави Карпович, навколо багато людей, які не готові щиро порадіти за її щастя, а вона не хоче нікого дратувати.
Нагадаємо, за чутками, роман Мирослави Карпович та Павла Прилучного розпочався ще коли актор був одружений з Агатою Муценієце.
Інші новини про зірок:
- Галина Безрук заявила про зраду чоловіка: нові подробиці та до чого тут Агата Муценцієце .
- Христина Асмус розповіла про новий роман: Я перебуваю в абсолютному коханні