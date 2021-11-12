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Карпович вперше відповіла на запитання про роман із Прилучним: Нічого не приховуємо

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 12:09
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Вже більше року в ЗМІ обговорюють роман зірки серіалу "Татусеві доньки" Мирослави Карпович та Павла Прилучного
Мирослава Карпович зізналася, що не приховує роман із Павлом Прилучним
Мирослава Карпович зізналася, що не приховує роман із Павлом Прилучним / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Акторів разом не раз фотографували на відпочинку, пара приходить на світські заходи, але разом поки що не готова позувати. Донедавна ні Павло, ні Мирослава не давали коментарів. Але в новому своєму інтерв'ю для kp.ru зірка "Татусевих доньок" вперше вирішила відповісти на питання про стосунки з Прилучним.

Акторка, як і раніше, не хоче ділитися подробицями, але й заперечувати роман не стала.

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Ніхто нічого не приховує але й не афішує. Щастя любить тишу, – відповіла Карпович.

Мирослава Карпович вперше прокоментувала чутки про роман із Павлом Прилучним
Мирослава Карпович вперше прокоментувала чутки про роман із Павлом Прилучним / Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса наголосила, що ділитися особистим не збирається й надалі . За словами Мирослави Карпович, навколо багато людей, які не готові щиро порадіти за її щастя, а вона не хоче нікого дратувати.

Нагадаємо, за чутками, роман Мирослави Карпович та Павла Прилучного розпочався ще коли актор був одружений з Агатою Муценієце.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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