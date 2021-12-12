Зірки, які народилися в Україні, але зробили кар'єру у Росії

Якщо придивитися до російського шоу-бізнесу, то більшість артистів мають українське коріння

Російські зірки, які насправді родом із України / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, instagram.com/koroleva__star, instagram.com/avarum

Неодноразово російські музичні критики зазначали, що українські артисти завжди займали особливе місце на естраді в Москві. Герої нашої добірки вже давно живуть у Росії, але у своїх інтерв'ю іноді згадують дитячі роки в Україні.

Наташа Корольова

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

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Наташа Поривай (справжнє ім'я співачки) народилася у Києві. Змалку вона мріяла стати зіркою. Вперше на сцену вийшла у три роки з Великим дитячим хором радіо та телебачення України. Займалася у хореографічній студії народного танцю при хорі ім. Верьовки.

Життя співачки змінилося у листопаді 1989 року, коли вона вирішила переїхати до Москви заради співпраці з Ігорем Ніколаєвим. Незабаром у репертуарі співачки з'явився один із головних хітів Корольової – "Желтые тюльпаны". Також Ігор Ніколаєв написав для співачки такі пісні "Дельфин и русалка", "Маленькая страна", "Киевский мальчишка".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: Instagram

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У своїх інтерв'ю співачка любить згадувати дитинство та юність, проведені у Києві. Наразі артистка перебуває у чорному списку Мінкульту через відвідування окупованого Криму. Це рішення української влади Наташа Корольова вважає несправедливим і вірить, що скоро все-таки зможе без проблем приїжджати до України.

Любов Успенська

Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська народилася у Києві. У ранньому дитинстві батько сам навчав доньку грі на фортепіано. Майбутня зірка російського шансону навчалася у Київському музичному училищі імені Глієра. Перші концерти Успенська давала у ресторанах. У 16 років заради хлопця переїхав до Кисловодська, але довго там не затрималася. Через час співачка емігрувала до США, де працювала у російськомовному ресторані.

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Артистка записувала пісні та вирішила пробувати підкорювати російський музичний ринок. У 1991 році співачка приїхала до Росії та її підтримала Алла Пугачова.

/ Фото: Instagram

Популярність прийшла завдяки пісням "Кабриолет" та "Карусель". Зараз співачка живе в Росії, але про своє українське коріння не забуває. Успенська нещодавно давала концерт у Києві та побувала в гостях у Насті Каменських із Потапом, де заспівала кілька пісень українською мовою.

Анжеліка Варум

Анжеліка Варум / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка народилася у Львові. З 5 років навчалася грі на фортепіано, а у підлітковому віці самостійно освоїла гітару. У 17 років Варум вирушила до Москви вступати до Щукінського театрального училища, але провалила іспит. Хоч співачці довелося повернутися до Львова, але від мрії виступати на сцені вона не відмовилася.

Через кілька років Анжеліка Варум дебютувала у "Ранковій зірці", а за два роки випустила свій перший альбом. Артистці вдалося досягти успіху в Москві.

/ Фото: Instagram

У її репертуарі з'явилися хіти "Городок", "Зимняя", "Good Bye, мой мальчик". Потім у її житті стався дует із Леонідом Агутіним і незабаром із творчого тандему вони стали сімейною парою. Разом із чоловіком Варум записала пісні "Королева", "Все в твоих рука, "Две дороги, два пути", які досі багато хто любить.

У своїх інтерв'ю Анжеліка Варум любить згадувати дитинство у Львові. Нещодавно співачка зізналася, що не їздить до Криму, бо не хоче потрапити до чорних списків Мінкульту.

Лоліта

Співачка Лоліта Мілявська / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лоліта родом із Мукачева, але дитинство та юність пройшли у Києві. Співачка росла у творчій сім'ї – мама була солісткою джаз-бенду, батько – диригентом оркестру.

Незабаром батьки розлучилися, тато емігрувала, а співачка залишилася жити з мамою. Після закінчення школи Лоліта познайомилася з Іриною Понаровською та брала у неї уроки вокалу. Але доленосна зустріч для майбутньої зірки російської естради відбулась в Одесі, де вона знайомиться з Олександром Цекало.

/ Фото: Instagram

Незабаром вони приїжджають підкорювати Москву і створюють кабаре-дует "Академія". Творчий тандем мав неймовірну популярність у Росії. Цекало та Лоліта випускають один за одним альбоми, беруть участь у збірних концертах, ведуть ТБ-передачі.

Через час кабаре-дует розпадається, але Лоліті вдається утриматись у російському шоу-бізнесі. Після розлучення з Цекало співачка випустила такі хіти "Песня о женской дружбе", "Пошлю его", "Ориентация север", "На Титанике".

У 2017 році Лоліті заборонили в'їзд в Україну через відвідання Криму.

Йолка

/ Фото: Instagram.com

Єлизавета Іванців (справжнє ім'я співачки) народилася в Ужгороді. З молодших класів вона виступала у шкільному хоровому гуртку, у підлітковому віці почала грати у КВК, паралельно була бек-вокалісткою колективу "B&B", який виступав у стилі R’n’B. Разом із гуртом їздила до Москви на музичні фестивалі. Під час поїздки вона познайомилася з музичним продюсером Владом Валовим, який запропонував намагатися будувати кар'єру в Росії.

Через кілька років вона випускає перші альбом "Городо обмана", до якого входять такі пісні – ""Пыль", "Девочка в пежо", "Суета. Співачка починає отримувати перші музичні нагороди. У 2007 році вона випускає хіт "Девочка-студентка", який приносить їй популярність, а через рік пісню "Мальчик-красавчик".

/ Фото: Instagram

Популярність Йолки зростає – пісні ротуються на найпопулярніших радіостанціях, телеканали транслюють кліпи. Через кілька років у її репертуарі з'являється ще кілька хітів-" Прованс", "На большом воздушном шаре".

Про політику співачка не любить говорити, але 2021 року Ялинка вперше за сім'ї років приїхала до Києва із сольним концертом. Також у 2022 році артистка планує ще один виступ в Україні.