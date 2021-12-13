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Премьера сиквела "Секс в большом городе" стала рекордсменом HBO

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 15:32
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Продолжения сериала о Кэрри Брэдшоу и ее подругах миллионы зрителей по всему миру с нетерпением ждали 17 лет. Неудивительно, что в день премьеры все бросились смотреть, что же случилось с любимыми героинями
Сиквел сериала "Секс в большом городе"
Сиквел сериала "Секс в большом городе" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Самая ожидаемая премьера "И просто так" на украинских платформах состоялась 10 декабря. Мы уже успели посмотреть первую серию и поделиться своими впечатлениями о ней.

Как сообщили в компании HBO Max, сериал побил все рейтинги и стал самой просматриваемой премьерой в истории телеканала.

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Первые две серии "И просто так" заняли лидирующие места в рейтинге самых востребованных шоу на платформе. Это также на 59% увеличило и количество просмотров "Секса в большом городе", таким образом сериал занял 11 место в общем рейтинге.

По мнению аналитиков телеканала HBO, главной причиной такого успеха сиквела стала ностальгия по "нулевым". К тому же всем поклонникам было очень интересно как ложилась жизнь любимых подруг и их кавалеров.

Однако, несмотря на свой успех первая серия оставила не самые лучшие впечатления у поклонников и вызвала целую волну недовольств. Многие из них сказали, что отказываются смотреть дальше.

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Также стало известно, что из-за событий в первой серии у компании Peloton, которая занимается выпуском спортивных тренажеров, стремительно упали акции – более чем на 16%.

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