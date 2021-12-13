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Прем'єра сіквела "Секс у великому місті" стала рекордсменом HBO

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 15:32
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Продовження серіалу про Керрі Бредшоу та її подруг мільйони глядачів по всьому світу з нетерпінням чекали 17 років. Не дивно, що в день прем'єри всі кинулися дивитися, що сталося з улюбленими героїнями
Сіквел серіалу "Секс у великому місті"
Сіквел серіалу "Секс у великому місті" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Найочікуваніша прем'єра "І просто так" на українських платформах відбулася 10 грудня. Ми вже встигли подивитися першу серію та поділитися своїми враженнями про неї .

Як повідомили в компанії HBO Max, серіал побив усі рейтинги і став прем'єрою в історії телеканалу, що найбільш переглядається.

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Перші дві серії "І просто так" посіли лідируючі місця в рейтингу найпопулярніших шоу на платформі. Це також на 59% збільшило кількість переглядів "Сексу у великому місті", таким чином серіал посів 11 місце в загальному рейтингу.

На думку аналітиків телеканалу HBO, головною причиною такого успіху сиквела стала ностальгія за "нульовим". До того ж усім шанувальникам було дуже цікаво як лягало життя улюблених подруг та їхніх кавалерів.

Однак, незважаючи на свій успіх, перша серія залишила не найкращі враження у шанувальників і викликала цілу хвилю невдоволень. Багато хто з них сказав, що відмовляється дивитися далі.

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Також стало відомо, що через події у першій серії у компанії Peloton, яка займається випуском спортивних тренажерів, стрімко впали акції – більш ніж 16%.

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