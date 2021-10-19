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Имя сына принца Гарри и Меган Маркл стало одним из самых популярных в Британии

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
19 октября, 16:02
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Управление национальной статистики назвало самые популярные имена в Англии и Уэльсе в 2020 году
Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи
Меган Маркл с принцем Гарри и их сыном Арчи / Фото: Getty Images

Имя первенца Меган Маркл и принца Гарри впервые попало в список самых популярных имен Британии. Арчи поднялось в списке детских имен с 19-го на девятое. Об этом пишет People.

Отмечается, что сейчас молодые родители называют детей более современными и сокращенными именами.

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Арчи впервые вошел в десятку лучших имен для мальчиков, благодаря более молодым матерям, и связи с королевской семьей, – сказано на сайте.

Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи
Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи / Фото: Getty Images

Не теряют своей популярности в Британии имена Джордж и Гарри.

Напомним, ранее дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма признали самым богатым ребенком в мире. Состояние дочери принцессы Шарлотты оценили в пять миллиардов долларов. В рейтинге самых богатых детей попали и сыновья герцогов Кембриджских. Состояние принца Джорджа составляет три миллиарда долларов, а маленького принца Луи – один миллиард.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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