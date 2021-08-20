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Меган и Гарри были не готовы отделиться от королевской семьи, но им помог Арчи – инсайдер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
20 августа, 17:05
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Рождение первенца придало герцогам Сассекским храбрости, чтобы пережить непростые последствия переезда в США и отделения от монаршей семьи
Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд из Британии благодаря малышу Арчи
Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд из Британии благодаря малышу Арчи / Фото: Getty Images

Наконец став родителями, Меган Маркл и принц Гарри нашли в себе силы, чтобы отстаивать свои принципы, считает автор книги о герцогах Сассекских Омид Скоби.

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До этого Меган и Гарри не были готовы к переменам и трудностям, которые появились из-за "Мегзита".

Самым трудным для них было решиться сделать первые шаги в сторону. О том, чтобы усидеть на двух стульях, не могло быть и речи — такой подход королева не допустила бы, – цитирует королевского эксперта The Daily Mail.

Пара боялась того, с чем ей придется столкнуться, но тем не менее, пошла на это. Все мы помним, что вскоре после переезда в США Меган и Гарри дали интервью Опре Уинфри, что еще больше рассорило их с Елизаветой II и остальными.

Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри
Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри / Фото: Instagram

В то же время, считает, Скоби, Сассекские получили свободу, о которой не могли мечтать, оставаясь в Британии.

Они пытались найти способ пойти на компромисс. Но позволило бы это им достичь того уровня счастья и безопасности, который они имеют сегодня? Скорее всего, нет, – говорит писатель.

Скандал с расизмом

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Меган Маркл и принц Гарри обвинили в расизме королевскую семью в том самом интервью у Опры. И хотя в Букингемском дворце от обвинений отмахнулись, Меган считает, что Ее Величество даже не восприняла это всерьез.

Ее и Гарри расстроило, что королева никак не прокомментировала заявление о расизме, вызвавшее такой резонанс в Сети и СМИ.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Несмотря на все скандальные признания принцу Гарри и Меган Маркл удалось сохранить хорошие отношения с принцессой Евгенией – дочерью принца Эндрю.

Более того, внучка Елизаветы II планирует помочь наладить отношения герцогам Сассекским с королевской семьей. Подробнее – в материале.

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Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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