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Меган Маркл выступила с речью о вакцинации в ультракоротком платье (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 сентября, 08:55
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Меган Маркл и принц Гарри выступили на Global Citizen Live – мероприятии, посвященному вакцинации и распределению вакцин во всем мире
Меган Маркл и принц Гарри выступили на Global Citizen Live
Меган Маркл и принц Гарри выступили на Global Citizen Live / Фото: Getty Images

Global Citizen Live было основной целью визита Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк. На ивенте супруги говорили о важности вакцинации и том, что вакцины должны быть доступны всем, так как это "основное право человека".

В Центральном парке Меган появилась в молочном мини с вышивкой от Valentino, дополнив образ черными туфлями. Принц Гарри был в черном костюме и белой рубашке.

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Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Каждый человек на этой планете имеет фундаментальное право на получение этой вакцины... Распределением вакцин должны заниматься независимые международные организации, которые точно знают, где заветные дозы наиболее необходимы. Просто подумайте о миллионах вакцин, которые были выброшены в этом году. Это все равно что выбрасывать спасательные жилеты, когда рядом с тобой есть те, кто тонет, – сказала со сцены Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл выступили на Global Citizen Live
Принц Гарри и Меган Маркл выступили на Global Citizen Live / Фото: Getty Images

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СМИ пишут, что Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке тайно снимали документальный фильм для Netflix о себе – рядом с парой всегда находились оператор и фотограф, а на одежде принца Гарри заметили микрофон.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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