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Принц Гарри и Меган Маркл не прилетят в Лондон на ивент в честь принцессы Дианы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 октября, 06:30
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В Кенсингтонском дворце пройдет мероприятие, посвященное принцессе Диане. Члены королевской семьи и приглашенные гости отметят 60-летие Леди Ди, но без принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл не прилетят в Великобританию на мероприятие в честь принцессы Дианы
Принц Гарри и Меган Маркл не прилетят в Великобританию на мероприятие в честь принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Ожидалось, что герцог и герцогиня Сассекские вернутся в Великобританию ради этого мероприятия. Однако накануне представительница Меган и Гарри подтвердила, что они отказались от приглашения, пишет The Telegraph.

Похоже, воссоединения королевской семьи в ближайшее время мы не увидим.

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Принц Гарри и Меган Маркл избегают встречи с членами королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл избегают встречи с членами королевской семьи / Фото: Getty Images

На приеме в Кенсингтонском дворце будут присутствовать принц Уильям, Элтон Джон, друзья принцессы Уэльской и спонсоры, которые профинансировали строительство новой статуи Дианы – ее открыли летом, в день рождения принцессы.

Мероприятие первоначально планировалось провести в июле этого года, но из-за ограничений COVID-19 его перенесли на осень.

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Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Напомним, что Меган Маркл не была в Великобритании с момента их с Гарри переезда в США. А вот внук Елизаветы II уже был дома дважды – на похоронах принца Филиппа весной и на открытии вышеупомянутой статуи в честь своей матери.

При этом инсайдеры считают, что Меган Маркл и принц Гарри все же посетят Великобританию зимой, во время рождественских праздников. Но они точно не будут жить под одной крышей с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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