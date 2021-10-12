Принц Гарри и Меган Маркл не прилетят в Лондон на ивент в честь принцессы Дианы

Ожидалось, что герцог и герцогиня Сассекские вернутся в Великобританию ради этого мероприятия. Однако накануне представительница Меган и Гарри подтвердила, что они отказались от приглашения, пишет The Telegraph.
Похоже, воссоединения королевской семьи в ближайшее время мы не увидим.
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На приеме в Кенсингтонском дворце будут присутствовать принц Уильям, Элтон Джон, друзья принцессы Уэльской и спонсоры, которые профинансировали строительство новой статуи Дианы – ее открыли летом, в день рождения принцессы.
Мероприятие первоначально планировалось провести в июле этого года, но из-за ограничений COVID-19 его перенесли на осень.
Напомним, что Меган Маркл не была в Великобритании с момента их с Гарри переезда в США. А вот внук Елизаветы II уже был дома дважды – на похоронах принца Филиппа весной и на открытии вышеупомянутой статуи в честь своей матери.
При этом инсайдеры считают, что Меган Маркл и принц Гарри все же посетят Великобританию зимой, во время рождественских праздников. Но они точно не будут жить под одной крышей с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.
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