Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

"Спокойной ночи, малыши" от Кейт Миддлтон – герцогиня Кембриджская удивила фанатов появлением на ТВ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 12:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жена принца Уильяма в очередной раз очаровала поклонников своим имиджем и поразила тем, какой она может предстать перед публикой
Кейт Миддлтон приняла участие в детской программе - CBeebies Bedtime Stories.
Кейт Миддлтон приняла участие в детской программе - CBeebies Bedtime Stories. / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Кейт Миддлтон умеет радовать своих поклонников: то она чувственно сыграла на фортепионо на рождественском концерте, а это...прочла сказку на ночь для детей!

Уже вскоре каждый ребенок в Великобритании сможет услышать прекрасный рассказ от самой герцогини Кембриджской. На днях жена Уильяма приняла участие в съемках выпуска детской программы – CBeebies Bedtime Stories.

Реклама

Отметим, что в этом ТВ-шоу приглашенные звезды читают еженедельно для юных зрителей сказки на ночь. Ранее уже читали истории для малышей в эфире такие звезды как Риз Уизерспун, Райан Рейнольдс, Эд Ширан и другие. Об этом сообщает People .

Следующей звездой проекта стала Кейт Миддлтон. С ней выпуск выйдет 13 февраля и будет приурочен к Неделе психического здоровья детей.

Кейт Миддлтон появилась на ТВ в другом образе.
Кейт Миддлтон появилась на ТВ в другом образе. / Фото: Скриншот из YouTube

Реклама

Для шоу 40-летняя мать троих детей выбрала популярную сказку автора Джилла Томлинсона – "Совенок, который боится темноты". К слову, в истории речь идет о маленьком совенке по имени Плоп, который боится темноты, но другие совы помогают ему преодолеть свои страхи.

Заметим, что герцогиня Кембриджская всегда демонстрирует безупречный вкус. Недавно она появилась в эффектном платье на премьере последней части фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", также стоит упомянуть и о ее образах для серии портретов по случаю 40-летия . Впрочем, на ТВ-шоу Кейт предстала совсем в другом, несколько домашнем look: в уютном белом свитере и простых голубых джинсах. Однако и такой образ подходит королевскому лицу. Не так ли?

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. / Фото: Instagram

Реклама

В то же время директор детского образовательного отдела BBC, который транслирует это шоу, Патрисия Ильдаго призналась, что очень гордится тем, что Миддлтон приняла участие в съемках.

Это такая особая и актуальная сказка, прекрасно отражающая тему Недели детского психического здоровья в этом году. С нетерпением жду, как герцогиня по-своему интерпретирует эту классическую историю, и я уверена, что нашим зрителям тоже, – поделилась директор.

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон объявили патроном спортивных ассоциаций ребги FNL и England Rugby. Ранее этот пост занимал принц Гарри.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять