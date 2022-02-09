"Спокойной ночи, малыши" от Кейт Миддлтон – герцогиня Кембриджская удивила фанатов появлением на ТВ

Жена принца Уильяма в очередной раз очаровала поклонников своим имиджем и поразила тем, какой она может предстать перед публикой

Кейт Миддлтон приняла участие в детской программе - CBeebies Bedtime Stories. / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Кейт Миддлтон умеет радовать своих поклонников: то она чувственно сыграла на фортепионо на рождественском концерте, а это...прочла сказку на ночь для детей!

Уже вскоре каждый ребенок в Великобритании сможет услышать прекрасный рассказ от самой герцогини Кембриджской. На днях жена Уильяма приняла участие в съемках выпуска детской программы – CBeebies Bedtime Stories.

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Отметим, что в этом ТВ-шоу приглашенные звезды читают еженедельно для юных зрителей сказки на ночь. Ранее уже читали истории для малышей в эфире такие звезды как Риз Уизерспун, Райан Рейнольдс, Эд Ширан и другие. Об этом сообщает People .

Следующей звездой проекта стала Кейт Миддлтон. С ней выпуск выйдет 13 февраля и будет приурочен к Неделе психического здоровья детей.

Кейт Миддлтон появилась на ТВ в другом образе. / Фото: Скриншот из YouTube

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Для шоу 40-летняя мать троих детей выбрала популярную сказку автора Джилла Томлинсона – "Совенок, который боится темноты". К слову, в истории речь идет о маленьком совенке по имени Плоп, который боится темноты, но другие совы помогают ему преодолеть свои страхи.

Заметим, что герцогиня Кембриджская всегда демонстрирует безупречный вкус. Недавно она появилась в эффектном платье на премьере последней части фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", также стоит упомянуть и о ее образах для серии портретов по случаю 40-летия . Впрочем, на ТВ-шоу Кейт предстала совсем в другом, несколько домашнем look: в уютном белом свитере и простых голубых джинсах. Однако и такой образ подходит королевскому лицу. Не так ли?

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. / Фото: Instagram

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В то же время директор детского образовательного отдела BBC, который транслирует это шоу, Патрисия Ильдаго призналась, что очень гордится тем, что Миддлтон приняла участие в съемках.

Это такая особая и актуальная сказка, прекрасно отражающая тему Недели детского психического здоровья в этом году. С нетерпением жду, как герцогиня по-своему интерпретирует эту классическую историю, и я уверена, что нашим зрителям тоже, – поделилась директор.

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон объявили патроном спортивных ассоциаций ребги FNL и England Rugby. Ранее этот пост занимал принц Гарри.