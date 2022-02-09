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"На добраніч, малюки" від Кейт Міддлтон – герцогиня Кембриджська здивувала фанатів появою на ТБ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 12:06
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Дружина принца Вільяма в черговий раз зачарувала прихильників своїм іміджем і вразила тим, якою вона може постати перед публікою
Кейт Міддлтон взяла участь у дитячій програмі - CBeebies Bedtime Stories.
Кейт Міддлтон взяла участь у дитячій програмі - CBeebies Bedtime Stories. / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Кейт Міддлтон вміє радувати своїх шанувальників: то вона чуттєво зіграла на фортепіоно на різдвяному концерті, а це..прочитала казку на ніч для дітей!

Вже незабаром кожна дитина в Великій Британії зможе почути чарвіну розповідь від самої герцогині Кембріджської. Днями дружина Вільяма взяла участь у зйомках випуску дитячої програми – CBeebies Bedtime Stories.

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Зазначимо, що в цьому ТБ-шоу запрошені зірки щотижня читають для юних глядачів казки на ніч. Раніше вже читали історії для малечі в ефірі такі зірки як, Різ Уізерспун, Райан Рейнольдс, Ед Ширан та інші. Про це повідомляє People.

Наступною зіркою проєкту стала Кейт Міддлтон. З нею випуск вийде 13 лютого і буде приурочений до Тижня психічного здоров'я дітей.

Кейт Міддлтон з'явилась на ТБ у іншому образі.
Кейт Міддлтон з'явилась на ТБ у іншому образі. / Фото: Скріншот з YouTube

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Для шоу 40-річна мати трьох дітей обрала популярну казку автора Джілла Томлінсона – "Совеня, яке боїться темряви". До слова, у історії йдеться про маленьке совеня на ім'я Плоп, який боїться темряви, але інші сови допомагають йому подолати свої страхи.

Зауважимо, герцогиня Кембріджська завжди демонструє бездоганний смак. Нещодавно вона з'явилась у ефектній сукні на прем'єрі останньої частини фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", також варто згадати і про її образи для серії портретів з нагоди 40-річчя. Втім, у ТБ-шоу Кейт постала у зовсім іншому, дещо домашньому look: у затишному білому светрі та простих блакитних джинсах. Проте і такий образ пасує королевській особі. Чи не так?!

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми.
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми. / Фото: Instagram

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Водночас директор дитячого освітнього відділу ВВС, який транслює це шоу, Патрісія Ільдаго зізналась, що надзвичайно пишається тим, що Міддлтон взяла участь у зйомках.

Це така особлива та актуальна казка, яка чудово відображає тему Тижня дитячого психічного здоров'я цього року. З нетерпінням чекаю, як герцогиня по-своєму інтерпретує цю класичну історію, і я впевнена, що нашим глядачам теж, — поділилася директор.

Нагадаємо, що нещодавно Кейт Міддлтон оголосили патроном спортивних асоціацій ребгі FNL і England Rugby. Раніше цю посаду обіймав принц Гаррі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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