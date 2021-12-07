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Умерла близкая подруга Елизаветы II

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 декабря, 10:46
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Уходящий год для королевы был нелегким. Елизавета II потеряла несколько близких людей
Елизавета II потеряла близкую подругу
Елизавета II потеряла близкую подругу / Фото: Getty Images

В апреле умер супруг королевы принц Филипп. А в день похорон герцога Эдинбургского Елизавета II узнала о смерти еще одного близкого ей человека – сэра Майкла Освальда. Теперь же британская королева потеряла подругу.

Скончалась ближайшая фрейлина королевы Анна Форчун Фицрой, герцогиня Графтон. Она служила королеве Елизавете II 69 лет. Королева крестила дочь своей фрейлины . Герцогиня умерла на 102-м году жизни. Об этом пишет The Sun.

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Анна Фортуна Фицрой
Анна Фортуна Фицрой / Фото: Getty Images

Сперва Фицрой стала хозяйкой спальни Ее Величества, а позднее начала отвечать за гардероб и украшения королевы. Анна присутствовала на большинстве официальных мероприятий.

Напомним, сейчас многие стали беспокоится, что королева пропускает важные мероприятия из-за самочувствия.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды" Больше статей автора
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