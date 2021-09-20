Возлюбленная Джеймса Миддлтона вышла за него в платье своей свекрови (фото)

11 сентября брат Кейт Миддлтон женился на своей возлюбленной 32-летней Ализе Тевене. Свадьба прошла во Франции – смотрите новые фото с церемонии

Жена Джеймса Миддлтона Ализе надела свадебное платье своей свекрови / Фото: hellomagazine

Свадьбу с Ализе Джеймс Миддлтон переносил дважды. Наконец, больше недели назад пара все же поженилась. Избранница Джеймса была в белом платье до пола с открытыми плечами и вышивкой. Этот наряд принадлежит маме Джеймса, Кейт и Пиппы – Кэрол Миддлтон.

Ализе рассказала изданию Hello, что "позаимствовала" платье у матери своего возлюбленного. Последний раз этот наряд Кэрол надевала 41 год назад – в день своей свадьбы в июне 1980-го.

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Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: instagram.com/hellomag

Тевене добавила, что впервые примерила свадебное платье своей будущей свекрови во время изоляции, когда они с Джеймсом жили в доме его родителей.

Разговаривая с Кэрол о платьях и делясь идеями для вдохновения, я примерила ее свадебное платье и влюбилась в него, – призналась Ализе.

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Ализе Тевене в платье Кэрол Миддлтон / Фото: instagram.com/hellomag

Свадьба Джеймса Миддлтона и Ализе Тевене проходила в одной из самых красивых деревень на Лазурном берегу. По данным СМИ, Кейт Миддлтон не пропустила свадьбу младшего брата. Герцогиня Кембриджская вместе с супругом принцем Уильямом и детьми стали гостями тайной церемонии.

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Пара познакомилась в 2018 году. Джеймс Миддлтон сделал предложение француженке Ализе Тевене в 2019 году. Они планировали сыграть свадьбу еще в 2020 году, но из-за COVID-19 пришлось отменить торжество.

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