BIG BOSS, Монро и LAUD: кто еще вошел в шестую десятку судей шоу "Співають всі"

Впервые в истории украинского телевидения решать судьбы участников будут целых 100 звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему

BIG BOSS, Монро и LAUD вошли в шестую десятку судей шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

21 августа телеканал "Украина" покажет премьеру уникального вокального проекта "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now.

Талантливых участников шоу будут оценивать сразу 100 звездных экспертов, среди которых: Наталия Бучинская, Александр Павлик, Монро, LAUD, Наталья Валевская, Герман Макаренко, BIG BOSS, Анна Буткевич, Андрей Князь и Дмитрий Сысоев.

Монро стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дива Монро признается, что когда-то, посмотрев английскую версию шоу "Співають всі", пришла в восторг, поэтому быстро согласилась стать частью украинской адаптации проекта:

Это шоу отличается от других вокальных проектов! Мне кажется, будто мы собрались за одним столом и поем хором одну песню. Конечно, здесь есть и соревновательный этап, победитель и проигравший. Но высокая цель – участники объединяют всех звезд. Ведь в шоу-бизнесе сейчас большая конкуренция.

Наталия Бучинская стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наслаждается особой атмосферой шоу и народная артистка Украины Наталия Бучинская:

Мы наконец-то смогли встретиться после длительного карантина! Было так приятно снова увидеть друг друга. Поверьте, здесь отличная атмосфера! Сейчас много разных проектов, но так, чтобы собрать артистов в таком количестве – это произошло впервые!

Андрей Князь стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам заслуженного артиста Украины и доктора искусствоведения Андрея Князя, шоу "Співають всі" подарит зрителям море позитива и ярких впечатлений, ведь звездные судьи откроют новые таланты.

BIG BOSS стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А известный певец, шоумен и телеведущий BIG BOSS дает ценные советы участникам, как покорить сердца "сотни":

Участникам будет очень сложно, когда 100 звезд, людей, которые чего-то добились, смотрят на тебя и оценивают, но это круто! Главный совет – ничего не бояться, просто выходи и покажи себя.

Дмитрий Сысоев стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известный композитор Дмитрий Сысоев имеет достаточно опыта в судействе, поэтому к вопросу оценки участников подходит по-особому. Артист предупреждает – поблажек от него не будет, а вот моральную поддержку Дмитрий готов дать каждому, ведь предстать перед "сотней" и угодить каждому – задачка со звездочкой.

LAUD стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для певца LAUD судейство уже стало определенным хобби. Артист долгое время преподает вокал, поэтому знает, на что обратить внимание, прослушивая участников:

Я достаточно критичен к исполнению музыкальных композиций, мне важно, чтобы это было музыкально, интонационно, технично, а не только эмоционально.

Герман Макаренко стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот дирижер, художественный руководитель Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко обещает быть строгим, но справедливым, потому что для него важно найти талантливых артистов, которые станут частью украинской культуры:

Сцена – это то место, которое требует особых качеств, энергетики и, конечно, профессионализма. А еще надо уметь увлечь публику. Делать это так, чтобы каждый слушатель увлекался артистом. Для чего мы ходим на концерты? Чтобы получить эстетическое наслаждение, яркую эмоцию. И я жду этого от каждого исполнителя.

Наталья Валевская стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица Наталья Валевская признается – судейство приносит ей огромное удовольствие, но, голосуя за участников, она всегда переживает, чтобы никого не обидеть и не сбить человека с пути:

Я прекрасно понимаю, что когда мы нажимаем на кнопку, то можем изменить чью-то жизнь. Это очень кармическое действие. На каждом из нас лежит огромная ответственность.

Анна Буткевич стала судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот актриса и певица Анна Буткевич оценивает участников по-особенному:

Это происходит на невербальном уровне. Меня может "взять" тембр или заворожить пластика конкурсанта, оригинальность исполнения знакомого хита или костюм. Я как будто ощущаю электрический разряд, который пробивает мурашками по всему телу и все.

Александр Павлик стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец Александр Павлик знает, как получать оценки от звездных жюри, поэтому будет судить лояльно и справедливо. Более того, артист готов даже поддержать талантливых участников творческими коллаборациями:

Творческие союзы мне всегда интересны! А тем более, если с молодыми талантливыми ребятами, сейчас часто встречаются настоящие гении! Поэтому, да!

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "МАСКА" Владимир Остапчук.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

