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"Живой" Чапкис и провокации Melovin'а: как прошел третий эфир Танців з зірками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
20 сентября, 01:18
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Очередной выпуск танцевального шоу участники посвятили событиям, которые изменили их жизни. В этот вечер еще одна пара покинула танцы, а кроме того, на проекте появилась четвертая судья
Как прошел третий выпуск шоу "Танці з зірками"
Как прошел третий выпуск шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Так, к тройке звездных судей Владу Яме, Екатерине Кухар и Максу Чмерковскому в третьем эфире присоединилась Оля Полякова. А ведущей на балконе стала приглашенная звезда – Маша Ефросинина.

Кстати, недавно мы показывали, как выглядит самая модная участница второго сезона самого загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Открыли третий вечер шоу на "Танці з зірками" Александра Машлятина и Денис Самсон. Оля Полякова расхвалила пару и поставила ей 10 баллов, хотя другие судьи раскритиковали танец Александры и в сумме у нее с Денисом 24 балла.

Лида Ли и Алексей Базела исполнили Венский вальс, который звездный состав жюри оценил в 28 баллов. Полякова снова расщедрилась на 10-ку.

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Следующими танцевать вышли Melovin и Елизавета Русина. Влад Яма расхвалил Меловина, а Екатерина Кухар подарила ему миниатюрные череп с мозгами. Певец же снова преподнес приме-балерине подарок – на этот раз это были очки. А оценка пары – 22 балла.

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Артур Логай и Анна Карелина тоже танцевали Венский вальс. Екатерина Кухар даже назвала Артура лидером третьего эфира. В сумме у пары 30 баллов.

Во время танго Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара пел еще один гость проекта ALAKSEEV. Оценка пары – 29 баллов.

Далее на паркет "Танців з зірками" вышли Станислав Горуна и Даниелла Преап, которых раскритиковала мужская половина звездного жюри, но похвалили Кухар и Полякова. 24 балла заработали Станислав и Даниелла.

Джамала и Антон Нестерко исполнили крымско-татарский народный танец под песню, с которой Джа победила на "Евровидении-2016". Дебют этой хореографии оценили судьи в 25 баллов.

Алексей Суровцев и Мария Колосова неожиданно поменяли стиль танцев, чем обрадовали звездное жюри. В третьем эфире у пары оценки стали выше. Их общий балл – 27.

Евгения Власова и Макс Леонов зажгли паркет заводным ча-ча-ча. Их сегодняшняя оценка – 28 баллов.

Для третьего эфира Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук подготовили контемпорари. Макс Чмерковский особенно хвалил Константина. Пара заработала 31 балл.

Дима Каднай и Алина Ли исполнили пасодобль. Этот танец принес участникам высокую оценку – 29 баллов.

Квикстеп представили Фагот и Екатерина Тришина. Влад Яма назвал это выступление пары лучшим за все три недели, с чем не согласились его коллеги. Оценка пары – 27 баллов.

Последними на паркет вышли Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Они исполнили фокстрот, за который получили 31 балл от судей.

Кто покинул "Танці з зірками" в этом выпуске – узнайте здесь.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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